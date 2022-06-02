مباراة قطر وأوزبكستان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022

مباراة منتخب قطر الأولمبي القادمة في كأس آسيا تحت 23 سنة سوف تكون ضد منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة وذلك مساء يوم السبت 4 يونيو 2022 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان الأولمبي مباشرة، كما نُقدم موعد مباراة قطر الأولمبي يوم السبت بتوقيت الدوحة والسعودية، بتوقيت إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان الأولمبي

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة العنابي تحت 23 يوم السبت، حيث ستكون القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان الأولمبي مباشرة هي قناة bein sports afc1، كما ستكون منقولة على قناة الكأس، منتخب قطر لديه نقطة من التعادل مع إيران، لدى منتخب أوزبكستان ثلاث نقاط من الفوز على تركمانستان.

موعد مباراة قطر وأوزبكستان الأولمبي

تُقام المباراة على ملعب باختاكور المركزي في طشقند، منتخب قطر يجب عليه تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة، ونجوم العنابي قادرين على تخطي عقبة المنتخب الأوزبكي بجدارة، موعد مباراة قطر وأوزبكستان الأولمبي يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الدوحة والسعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 4 مساء بتوقيت لندن إنجلترا.

الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.