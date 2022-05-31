مباراة قطر وإيران الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022

يبدأ العنابي الأولمبي مشواره في بطولة كأس آسيا 2022 للمنتخبات الأولمبية عندما يلتقي اليوم الأربعاء 1 يونيو مع منتخب إيران ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة منتخب قطر الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، كما نُقدم لكم موعد مباراة قطر وإيران الأولمبي اليوم بتوقيت قطر والسعودية والإمارات، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران الأولمبي

تُقام المباراة على ملعب ميلي بمدينة طشقند، يذكر أن أوزبكستان تستضيف كأس آسيا تحت 23 سنة من 1 حتى 19 يونيو 2022، تضم المجموعة الأولى إلى جانب قطر وإيران تحت 23 سنة منتخبات أوزبكستان وتركمانستان، القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران الأولمبي مباشرة هي قناة بي إن سبورتس AFC 1، والتي تُقدم تغطية شاملة للمباراة والبطولة.

موعد مباراة قطر وإيران الأولمبي

تضم بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 عدد 16 منتخبًأ أولمبيًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على أربع مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهاية دور المجموعات بطل ووصيف كل مجموعة للدور ربع النهائي، موعد مباراة قطر وإيران الأولمبي اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

الساعة 2 ظهرًأ بتوقيت إنجلترا.

الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.