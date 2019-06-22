مباراة قطر والأرجنتين غدا.. الموعد والقنوات الناقلة.. هل يُنهي العنابي مسيرة ميسي الدولية؟

ننشر موعد مباراة قطر والأرجنتين المقرر لها مساء يوم الأحد 23 يونيو 2019 ولقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019، حيث نقدم لكم أخر أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، وضع منتخب الأرجنتين صعب، وكذلك وضع نجم التانجو ميسي سيكون أصعب في حال خروج الأرجنتين من دور المجموعات، مما سيضع مستقبل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني على المحك، هذا ونقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات وقطر، وبتوقيت أمريكا وكندا وأسترليا، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وسويسرا وهولندا وإنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأرجنتين

بخصوص قنوات تذيع لعبة قطر والأرجنتين على الهواء لايف فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة bein sports max 3hd، تلك القناة التي تقدم تغطية شاملة للمباراة إلى جانب الأستوديو التحليلي بمشاركة نجوم العالم في التحليل الكروي الرياضي، المعلق على المباراة سيكون يوسف سيف، حكم المباراة سيكون الدولي التشيلي خوليو باسكوتان، تقام المباراة على ملعب جريميو بمدينة بورتو أليجير البرازيلية.

موعد مباراة قطر والأرجنتين

قبل الجولة الثالثة، يتصدر جدول ترتيب مجموعة قطر الان في كوبا أمريكا منتخب كولومبيا برصيد 6 نقاط، وقد ضمن التأهل للدور ربع النهائي، يأتي في المركز الثاني منتخب باراجواي وله نقطتين، منتخب قطر في المركز الثالث وله نقطة واحدة، منتخب الأرجنتين في المركز الرابع وله نقطة واحدة، موعد مباراة قطر والأرجنتين الأحد سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وسويسرا وهولندا.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.