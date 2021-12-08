مباراة قطر والإمارات.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة لربع نهائي كأس العرب 2021

يستضيف استاد البين مساء يوم الجمعة 10 ديسمبر المباراة المرتقبة بين المنتخبين القطري والإماراتي في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021، حيث يبحث كل منتخب عن مواصلة المشوار في البطولة، الفائز من تلك المباراة يتأهل للدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة المغرب والجزائر، منتخب الإمارات تأهل إلى دور 8 من كأس العرب بطلا للمجموعة الأولى، في حين تأهل المنتخب الإماراتي وصيفا للمجموعة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات

منتخب قطر حقق في العلامة الكاملة عن طريق فوزه بكل مبارياته الثلاثة، حيث بدأ العنابي القطري البطولة بالفوز على البحرين 1-0، ثم الفوز على عمان 2-1، واختتم منتخب قطر دور المجموعات بالفوز على العراق 3-0، القنوات الناقلة للمباراة سوف تكون قناة الكأس ONE المفتوحة، وقناة beIn sports HD1.



موعد مباراة قطر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب

منتخب الإمارات حقق في دور المجموعات 6 نقاط من فوزين وخسارة، حيث بدا الأبيض الإماراتي البطولة بالفوز على سوريا بنتيجة 2-1، قبل الفوز على موريتانيا بنتيجة 1-0، واختتم منتخب الإمارات دور المجموعات بالخسارة من تونس 0-1، موعد مباراة منتخب قطر والإمارات يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

تاريخ مواجهات قطر والإمارات

طبقا لآخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يأتي منتخب قطر في المركز 51 عالميا، في حين يأتي منتخب الإمارات في المركز 70، مباراة منتخب الإمارات وقطر القادمة هي رقم 31 في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما التقيا من قبل 30 مرة، حقق منتخب قطر الفوز في 13 مباراة، مقابل 10 مرات فوز للإمارات، والتعادل كان في 7 مباريات.