مباراة قطر والبحرين للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

يلتقي منتخب قطر للشباب مع نظيره منتخب البحرين مساء اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في مباراة ختام تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة المجموعة الثانية، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة للمباراة وموعد مباراة قطر والبحرين للشباب بتوقيت السعودية ولندن وأمريكا كندا وأستراليا، وبتوقيت الإمارات، مباراة اليوم المرتقبة سوف تكون على بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا للشباب القادمة أوزبكستان 2023.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين للشباب

سوق تكون القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين للشباب مباشرة اليوم في تصفيات آسيا هي قنوات الكاس الرياضية، وقناة البحرين الرياضية، تُقام المباراة على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالعاصمة المنامة، يذكر أن تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة تضم عشر مجموعات، يتأهل للنهائيات أبطال المجموعات وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

موعد مباراة قطر والبحرين للشباب اليوم في تصفيات آسيا

جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة 2022 يتصدره المنتخب القطري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بكل مبارياته، منتخب البحرين في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بنجلاديش في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بوتان برصيد 3 نقاط، نيبال في المركز الأخير بلا رصيد، موعد مباراة قطر والبحرين للشباب اليوم الأحد في تصفيات آسيا في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت قطر والسعودية والبحرين.

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.