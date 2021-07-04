مباراة قطر والسلفادور.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة الودية

يلتقي منتخب قطر الأول مع نظيرة منتخب السلفادور، اليوم الأحد، في مباراة ودية دولية تُقام خلال معسكر العنابي المقام في دولة كرواتيا، حيث نُقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور الودية مباشرة، كما نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة قطر الودية اليوم، تأتي تجهيزات المنتخب القطري بطل آسيا لخوض بطولة الكأس الذهبية والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور اليوم

خاض منتخب قطر منذ يومين لقاء ودي آخر وكان ضد منتخب كرواتيا للمحليين، وحقق بطل آسيا الفوز بثلاثة أهداف لهدف، أحرز أهداف العنابي: محمد مونتاري، عبدالله الاحرق، أكرم عفيف، هذا ويبحث المنتخب القطري عن تحقيق الفوز اليوم قبل السفر للولايات المتحدة، القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور مباشرة اليوم هي قناة الكاس One.

موعد مباراة قطر والسلفادور

يلعب منتخب قطر في الكأس الذهبية 2021 ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب العنابي بنما والهندوراس وغرينادا، تُقام مباريات المنتخب القطري بأمريكا في مدينة هيوستن، موعد مباراة قطر والسلفادور الودية اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي.