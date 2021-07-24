موعد مباراة قطر والسلفادور.. تعرف على القنوات الناقلة لربع نهائي الكأس الذهبة 2021

يلتقي منتخب قطر مع منتخب السلفادور فجر اليوم الأحد 24 يوليو 2021 في افتتاحية مباريات ربع نهائي الكأس الذهبية 2021 لأمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور مباشرة، كما نقدم موعد مباراة قطر في ربع نهائي الكأس الذهبية اليوم بتوقيت السعودية وقطر والكويت والإمارات ولندن، هذا ويأمل العنابي في تحقيق تأهل تاريخي له في بطولة الكونكاكاف.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب مدينة غلانديل بولاية أريزونا الأمريكية، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة الولايات المتحدة وجامايكا، يذكر أن قطر والسلفادور التقيا بداية الشهر الجاري في مباراة ودية بكرواتيا، وتمكن المنتخب القطري من الفوز في تلك المباراة بهدف دون رد، القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور مباشرة هي قناة الكأس الثالثة المفتوحة مع المعلق أحمد الطيب، كما تذيع مباراة قطر قناة beIN Sports 1 HD Premium مع المعلق عامر الخوذيري.

موعد مباراة قطر والسلفادور

طبقًا لأخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم لترتيب منتخبات العالم، جاء منتخب قطر في المركز 58 على حين يأتي منتخب السلفادور في المركز 69، قال سانشيز المدير الفني للعنابي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة قطر في دور الثمانية “فريقنا قادر على منافسة أي فريق عالمي، المباراة القادمة صعبة، وهدفنا الحالي هو الوصول إلى قبل نهائي الكأس الذهبية”، موعد مباراة قطر والسلفادور اليوم في ربع نهائي الكأس الذهبية في الأوقات التالية:

الساعة 2.30 فجر الأحد بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 3.30 فجر الأحد بتوقيت دبي.

الساعة 12.30 فجر الأحد بتوقيت لندن بإنجلترا.