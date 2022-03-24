مباراة قطر واليابان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة دبي الدولية 2022
يتقابل منتخب قطر الأولمبي مع نظيره منتخب اليابان في الجولة الثانية من بطولة دبي الدولية الودية وذلك مساء اليوم الجمعة 25 مارس 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة قطر واليابان الأولمبي، كما نُقدم موعد مباراة قطر الأولمبي اليوم بتوقيت الدوحة وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، يستعد منتخب قطر من خلال المشاركة في تلك البطولة، لنهائيات كأس آسيا 2022 التي تُقام في أوزبكستان يونيو القادم.
موعد مباراة قطر واليابان الأولمبي والقنوات الناقلة
- منتخب قطر فاز في الجولة الأولى من البطولة على منتخب تايلاند بنتيجة 1-0.
- القنوات الناقلة لبطولة دبي الدولية 2022 قنوات الكأس الرياضية، وقنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية.
- موعد مباراة قطر واليابان الأولمبي اليوم تبدأ عند الساعة 7 مساء بتوقيت قطر، 8 مساء بتوقيت دبي، 11اصباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا، الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.
- يذكر أن منتخب اليابان الأولمبي قد تغلب في الجولة الأولى على كرواتيا بنتيجة 1-0.