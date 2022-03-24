مباراة قطر واليابان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة دبي الدولية 2022

يتقابل منتخب قطر الأولمبي مع نظيره منتخب اليابان في الجولة الثانية من بطولة دبي الدولية الودية وذلك مساء اليوم الجمعة 25 مارس 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة قطر واليابان الأولمبي، كما نُقدم موعد مباراة قطر الأولمبي اليوم بتوقيت الدوحة وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، يستعد منتخب قطر من خلال المشاركة في تلك البطولة، لنهائيات كأس آسيا 2022 التي تُقام في أوزبكستان يونيو القادم.

موعد مباراة قطر واليابان الأولمبي والقنوات الناقلة