مباراة قطر وباراجواي غدا.. الموعد والقنوات الناقلة لبطولة “كوبا أمريكا”

ننشر موعد مباراة قطر وباراجواي المرتقبة والمقرر لها مساء يوم الأحد 16 يونيو 2019 وبداية مشوار المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث نقدم لكم أخر أخبار تلك المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، والمباراة ستكون في الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم أيضا الأرجنتين وكولومبيا، هذا ونقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وقطر، وبتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

تقام لعبة قطر وباراجواي على ملعب ماراكانا أحد أشهر ملاعب العالم والذي يقع في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وتقام بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، مباراة الافتتاح كانت يوم الجمعة 14 يونيو 2019، وافتتح منتخب البرازيل البطولة بتحقيق فوز كبير على بوليفيا بنتيجة 3-0، تضم البطولة 12 منتخبا، قسمتهم القرعة على 3 مجموعات، يصعد إلى دور الثمانية أول وثاني كل مجموعة، وأفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وباراجواي

بخصوص قنوات تذيع مباراة قطر وباراجواي مباشرة على الهواء فسوف تكون المباراة منقولة في بث مباشر على قناة bein sports max3 وقناة bein sports max4، المعلق على قناة ماكس 3 هو يوسف سيف بينما المعلق على ماكس 4 سيكون سوار الذهب وهيثم فاروق، يشارك منتخب قطر في كوبا أمريكا لأول مر في تاريخه، حيث يشارك في البطولة منتخبان من آسيا وهما قطر واليابان، لتكملة عدد منتخباتها 12 منتخب.

موعد مباراة قطر وباراجواي في كوبا أمريكا 2019

تاريخ مواجهات قطر وباراجواي يتضمن ثلاثة مواجهات بين المنتخبين، فاز منتخب قطر في مباراة، وفازت باراجواي في مباراة، والتعادل كان في مباراة، آخر مباراة جمعتهما معا كانت مباراة ودية عام 2009، وفاز منتخب قطر بنتيجة 2-0، موعد مباراة قطر وباراجواي الأحد سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.