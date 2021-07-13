مباراة قطر وبنما.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للكأس الذهبية

يلتقي منتخب قطر مع منتخب بنما فجر الأربعاء 14 يوليو بتوقيت الدوحة والسعودية في افتتاحية مباريات العنابي في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة قطر وبنما مباشرة، سوف تكون المباراة منقولة على قنوات مفتوحة، كما نقدم موعد مباراة قطر اليوم الثلاثاء في الكأس الذهبية بتوقيت الولايات المتحدة، يلعب المنتخب القطري في المجموعة الرابعة مع منتخبات بنما والهندوراس وغرينادا.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وبنما

منتخب قطر هو بطل قارة آسيا، ويشارك في بطولة أمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بدعوة من اتحاد الكونكاكاف، خاض العنابي القطري معسكر تدريبي في دولة كرواتيا، خاض خلاله عدة تجارب ودية قيمة، هذا ومن المرتقب أن تقدم بطولة الكأس الذهبية مجموعة قوية من المباريات، القنوات الناقلة لمباراة قطر وبنما مباشرة هي قناة الكأس 3 المفتوحة، وقناة بي إن سبورتس 1.

موعد مباراة قطر وبنما في الكأس الذهبية

تقام كل مباريات المنتخب القطري في مدينة هيوستن، مباراة قطر الأولى المرتقبة تُلعب على ملعب كومباس، قال الإسباني سانشيز مدرب المنتخب القطري “نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب قوي، ونشارك في البطولة لتطوير أداء المنتخب”، موعد مباراة قطر وبنما في الأوقات التالية:

الساعة 2 فجر الأربعاء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 3 فجر الأربعاء بتوقيت دبي.

الساعة 6 مساء الثلاثاء بتوقيت أمريكا.