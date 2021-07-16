مباراة قطر وجرينادا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للكأس الذهبية

مباراة قطر الثانية في الكأس الذهبية سوف تكون فجر الأحد 18 يوليو 2021 أمام منتخب جرينادا، وهي مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من بطولة أمم اتحاد الكونكاكاف، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة قطر وجرينادا مباشرة، والتي سوف تكون منقولة على قناة مفتوحة إلى جانب القنوات المشفرة، كما نقدم لكم موعد مباراة قطر اليوم في الكأس الذهبية بتوقيت الدوحة والسعودية والكويت والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وجرينادا

بدأ منتخب قطر بطولة الكأس الذهبية بتعادل مع منتخب بنما بنتيجة 3-3، ليحصل العنابي على نقطة، بينما خسر منتخب جرينادا بنتيجة ثقيلة أمام الهندوراس، حيث تلقت شباك هذا المنتخب أربعة أهداف دون رد، طبقًا للتصنيف الأخير للفيفا، يأتي المنتخب القطري في المركز 58 عالميًا على حين يأتي منتخب جرينادا في الترتيب 160، القنوات الناقلة لمباراة قطر وجرينادا مباشرة سوف تكون قناة الكاس الثالثة المفتوحة وقناة bein sports.

موعد مباراة قطر وجرينادا

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب هيوستن، كل الخبراء أكدوا أن منتخب قطر سوف يحقق فوزا سهلا في مباراة اليوم، سانشيز مدرب المنتخب القطري قال “مباراة جرينادا لن تكون سهلة، سوف نقابل فريق قادم من خسارة ويريد التعويض، سوف ندخل المقابلة بحذر”، مؤكدَا “منتخب قطر أستعد للمباراة جيدًا”، موعد مباراة قطر وجرينادا في الأوقات التالية:

الساعة 2.30 فجر الأحد بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 3.30 فجر الأحد بتوقيت الإمارات.

الساعة 6.30 مساء السبت بتوقيت أمريكا.