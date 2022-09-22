مباراة قطر وكندا.. تعرف على موعد المقابلة الودية والقنوات الناقلة لها

يلتقي منتخب قطر الأول مع نظيره منتخب كندا مساء اليوم الجمعة في النمسا ومباراة ودية دولية ضمن أجندة الفيفا وضمن برنامج العنابي الإعدادي لنهائيات كأس العالم “قطر 2022″، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة قطر وكندا الودية اليوم بتوقيت الدوحة “قطر” وبتوقيت الإمارات والسعودية، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، كما نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة للمباراة، حيث ستكون منقولة على قناة فضائية مفتوحة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وكندا اليوم

بخصوص أسماء القنوات الناقلة لمباراة قطر وكندا الودية اليوم سوف تكون قناة Bein Sports HD وهي قناة فضائية مفتوحة، المعلق على مباراة العنابي ضد كندا اليوم سوف يكون المعلق الرياضي يوسف سيف، هذا ويخوض المنتخب القطري معسكر إعدادي في النمسا، يتخلله مباراة ودية ثانية ضد تشيلي، يلعب منتخب قطر في مونديال 2022 في المجموعة الأولى مع الاكوادور وهولندا والسنغال.

موعد مباراة قطر وكندا الودية اليوم في النمسا

منتخب كندا سوف يشارك في مونديال قطر المرتقب ضمن المجموعة السادسة القوية مع منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب، العنابي القطري يدخل مباراة اليوم لتحقيق فوز معنوي هام، وللوصول إلى تشكيلته المثالية قبل انطلاق المونديال، موعد مباراة قطر وكندا الودية اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة قطر والسعودية والكويت.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت النمسا.

الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.