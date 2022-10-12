مباراة كاظمة والأهلي المصري.. تعرف على موعد قبل نهائي البطولة العربية لكرة السلة 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي نادي كاظمة الكويتي مع الأهلي المصري مساء يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 في قبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة 2022 التي تُقام في الكويت حاليًا، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة كاظمة والأهلي المصري في قبل نهائي البطولة العربية لكرة السلة 2022، يذكر أن مباراة قبل النهائي الثانية سوف تجمع الكويت الكويتي مع بيروت اللبناني، يذكر أن الأهلي المصري هو حامل لقب تلك البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة كاظمة والأهلي قبل نهائي سلة العرب 2022

بخصوص قنوات تذيع مباراة كاظمة والأهلي المصري مباشرة في قبل نهائي البطولة العربية لكرة السلة يوم الجمعة فسوف تكون قناة دبي الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، قناة دبي الرياضية تذيع البطولة عبر شاشة التلفاز وعبر بثها المباشر عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، كاظمة الكويتي تأهل لقبل النهائي بعد فوزه في ربع النهائي على الاتحاد السكندري المصري بنتيجة 106-101.

موعد مباراة كاظمة والأهلي المصري لكرة السلة 2022

النادي الأهلي المصري تغلب في مباراة ربع النهائي على فريق الجهراء الكويتي بنتيجة 93-54، المباراة القادمة في نصف النهائي ستكون قوية وهامة، موعد مباراة كاظمة والأهلي المصري في قبل نهائي سلة العرب يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت الكويت.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 4 مساء بتوقيت مصر.