مباراة لبنان والكويت للناشئين اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 “الموعد والقنوات الناقلة”

يلتقي منتخب الكويت للناشئين لكرة القدم مع نظيره منتخب لبنان مساء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للناشئين المقامة حاليًا في مدينة العقبة الأردنية، تضم المجموعة الأولى إلى جانب لبنان والكويت منتخبي العراق والسعودية للناشئين.

مباراة لبنان والكويت للناشئين اليوم “القنوات الناقلة”

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منذ قليل، أن القناة الناقلة لبطولة الاتحاد فئة الناشئين “الأردن 2025” سوف تكون منقولة على قناة الكويت الرياضية بشكل حصري، كما من المرتقب أن تكون مباراة لبنان والكويت للناشئين اليوم منقولة على قناة الاتحاد الرسمية على اليوتيوب، تضم البطولة مجموعة ثانية وبها ثلاث منتخبات وهي الأردن وسوريا وفلسطين.

موعد مباراة لبنان والكويت للناشئين غرب آسيا:

تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحدـ يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي، مباراة اليوم سوف تكون قوية كما أكد الخبراء نظرًا لتقارب المستوى بين المنتخبين، موعد مباراة لبنان والكويت للناشئين اليوم في بطولة غرب آسيا هو:

الساعة 9 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي.