مباراة لبنان وكوريا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

يحل منتخب لبنان ضيفًا على منتخب كوريا الجنوبية يوم بعد غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة لبنان وكوريا الجنوبية مباشرة حيث تترقب الجماهير مشاهدة تلك المباراة الهامة، كما نقدم موعد مباراة Lebanon يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت أستراليا وأمريكا وكندا USA time، وبتوقيت ألمانيا والنمسا والسويد.

القنوات الناقلة لمباراة لبنان وكوريا الجنوبية

بخصوص تاريخ مواجهات لبنان وكوريا الجنوبية، فقد التقيا من قبل في 14 مباراة، حقق منتخب South Korea الفوز في 10 مباريات، وحقق منتخب لبنان الفوز في مباراة واحدة، على حين كان التعادل حاضرًا في ثلاث مباريات، تقابل المنتخبات في المرحلة السابقة من نفس تلك التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، حيث فاز منتخب كوريا في مباراة بنتيجة 2-1، وانتهت الثانية بالتعادل، القنوات الناقلة لمباراة لبنان وكوريا الجنوبية مباشرة، قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب في لبنان وعدد من الدول، وقد تكون المباراة منقولة على قناة LB2.

موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية

نجح منتخب لبنان في تحقيق نقطة خارج الديار، من خلال مباراته الأولى ضد الإمارات والتي أُقيمت في مدينة دبي، منتخب كوريا الجنوبية لديه نقطة واحدة، بعدما تعادل على ملعبه مع المنتخب العراقي بدون أهداف، موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 في الأوقات التالية:

الساعة 3 عصرا بتوقيت دبي بالإمارات.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك.

الساعة 7 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني كندا.