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“مباراة ليفربول” ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي | موعد اللقاء وتشكيل الفريقان

كتب Ahmed Saadفي آخر تحديث
“مباراة ليفربول” ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي | موعد اللقاء وتشكيل الفريقان
مباره ليفربول وأرسنال اليوم

في إطار منافسات الدوري الانجليزي تقام مباره هامه اليوم بين فريقي ليفربول الانجليزي وفريق أرسنال الانجليزي في الأسبوع الثالث للدوري الانجليزي، ويتصدر فريق ليفربول الدوري برصيد 6 نقاط ويأمل في تحقيق الفوز اليوم للوصول إلى النقطة التاسعة والتي ستكون دافعاً هاماً من أجل مواصلة مشوار الحصول على الدوري الانجليزي الذي لم يحصل عليه الفريق من 30 عاماً، أصحاب القمصان الحمراء ليفربول حققوا الانتصار في مبارتين أمام نورويتش سيتي وساوثهامبتون، وتقام المباره في الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر والخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لجميع المتابعين تشكيل الفريقين والكواليس خلال مباره اليوم في التفاصيل الأتية.

مباره ليفربول وأرسنال اليوم
مباره ليفربول وأرسنال اليوم

تشكيل فريق ليفربول الانجليزي اليوم

  • يلعب في حراسة المرمى: أدريان.
  • يلعب في خط الدفاع: فابيتنانو جوميز، فان ديك، أرنولد، روبيرتسون.
  • يلعب في خط الوسط: فابينيو، فاينالدوم، هند رسون.
  • يلعب في خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ماني.
تشكيل مباره ليفربول اليوم ضد الارسنال
تشكيل مباره ليفربول اليوم ضد الارسنال

تشكيل فريق أرسنال الانجليزي اليوم

  • يلعب في حراسة المرمى: لينو.
  • يلعب خط الدفاع: ديفيد لويز، سوكراتيس، مونريال.
  • يلعب في وسط الملعب: نيلس، جندوني، تشاكا، سيبا يوس.
  • يلعب في خط الهجوم: لاكا زيت، نيكولاس يببي، أوباميا نج.
تشكيل مباره الارسنال اليوم ضد الارسنال
تشكيل مباره الارسنال اليوم ضد الارسنال

كواليس فريق ليفربول الانجليزي اليوم

  • يغيب اليوم عن أداء المباره الحارس البرازيلي أليسون الذي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة، ويعول المدير الفني كلوب مدرب ليفربول أملاً كبيراً على اللاعب محمد صلاح وساديو ماني في حسم اللقاء مبكراً، والغريب أن  اللاعب محمد صلاح افتتح رصيده التهديفي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في البداية كان في فريق الارسنال عندما كان لاعباً بفريق تشيلسى.
مباره ليفربول والارسنال اليوم في الدوري الانجليزي
مباره ليفربول والارسنال اليوم في الدوري الانجليزي

كواليس فريق الارسنال الانجليزي اليوم

  • صرح المدرب الخاص بفريق الارسنال أوناي إي مري إن مواجهة ليفربول اليوم ستكون صعبه للغايه فنحن لا نفضل مواجهتهم على الإطلاق، وقد تلقى فريق الارسنال ثلاثة هزائم متتالية من ليفربول في الدوري الانجليزي في مواجهات الفريقين، وقال أوناي إي مري إن هذه المواجهة تحد كبير لنا والتحدي الأكبر هو إظهار كيف يمكن أن نكون خلال أداء المباره، ويعود لفريق الارسنال اليوم اللاعبين وهم الألماني مسعود أوزيل والبوسني كولا سيناك بعد تغيبهما في أخر المباريات بسبب محاولة سرقة السيارة التي كان بها اللاعبان في لندن.

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عن الكاتب

Ahmed Saad

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.

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