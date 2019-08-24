في إطار منافسات الدوري الانجليزي تقام مباره هامه اليوم بين فريقي ليفربول الانجليزي وفريق أرسنال الانجليزي في الأسبوع الثالث للدوري الانجليزي، ويتصدر فريق ليفربول الدوري برصيد 6 نقاط ويأمل في تحقيق الفوز اليوم للوصول إلى النقطة التاسعة والتي ستكون دافعاً هاماً من أجل مواصلة مشوار الحصول على الدوري الانجليزي الذي لم يحصل عليه الفريق من 30 عاماً، أصحاب القمصان الحمراء ليفربول حققوا الانتصار في مبارتين أمام نورويتش سيتي وساوثهامبتون، وتقام المباره في الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر والخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لجميع المتابعين تشكيل الفريقين والكواليس خلال مباره اليوم في التفاصيل الأتية.

تشكيل فريق ليفربول الانجليزي اليوم

يلعب في حراسة المرمى: أدريان.

يلعب في خط الدفاع: فابيتنانو جوميز، فان ديك، أرنولد، روبيرتسون.

يلعب في خط الوسط: فابينيو، فاينالدوم، هند رسون.

يلعب في خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ماني.

تشكيل فريق أرسنال الانجليزي اليوم

يلعب في حراسة المرمى: لينو.

يلعب خط الدفاع: ديفيد لويز، سوكراتيس، مونريال.

يلعب في وسط الملعب: نيلس، جندوني، تشاكا، سيبا يوس.

يلعب في خط الهجوم: لاكا زيت، نيكولاس يببي، أوباميا نج.

كواليس فريق ليفربول الانجليزي اليوم

يغيب اليوم عن أداء المباره الحارس البرازيلي أليسون الذي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة، ويعول المدير الفني كلوب مدرب ليفربول أملاً كبيراً على اللاعب محمد صلاح وساديو ماني في حسم اللقاء مبكراً، والغريب أن اللاعب محمد صلاح افتتح رصيده التهديفي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في البداية كان في فريق الارسنال عندما كان لاعباً بفريق تشيلسى.

كواليس فريق الارسنال الانجليزي اليوم