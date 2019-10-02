مباراة ليفربول ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

انطلقت منذ قليل وفى تمام الساعة التاسعة مساءً مباراة ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضد سالزبورج النمساوي في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا وذلك على ملعب انفيلد، حيث يسعى نادي ليفربول للفوز بتلك المباراة لاستعادة بريقة أوروبياً، وذلك بعد أن استطاع تحقيق 7 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الانجليزي.







حيث يعتلي فريق ليفربول صدارة فرق جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه وهو فريق مانشستر سيتي.

وسوف يحاول فريق ليفربول الانجليزي الصعود والتألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى يتجاوز أثار هزيمته في الجولة الأولي أمام نادي نابولي الإيطالي والذي فاز على فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان باولو.







وبصفة عامة فإن مباراة ليفربول ضد سالزبورج في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لن تكون سهلة أمام فريق ليفربول والذي يسعى بقوة إلى الفوز بتلك المباراة لحصد نقاطها الثلاث، حيث أن فريق سالزبورج قد اكتسح فريق جينك البلجيكي بنتيجة 6 /2 في الجولة الأولي من ذات المسابقة.

تشكيل فريق ليفربول ضد فريق سالزبورج النمساوي:-

أعلن المدير الفني لفريق الريدز تشكيلة فريق ليفربول ضد فريق سالزبورج النمساوي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمي: أدريان.







خط الدفاع: أرنولد ، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فايينو، فينالدوم، هيندرسون.

خط الهجوم: ماني ، محمد صلاح، فيرمينو.