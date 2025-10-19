مباراة ليفربول ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة.. هدف مبكر يشعل الأجواء وتألق مبويمو

حتى الدقيقة 56، يتقدم مانشستر يونايتد على ليفربول بهدف دون رد، سجله بريان مبويمو في الدقيقة الثانية من المباراة، ليشعل أجواء القمة الإنجليزية منذ البداية وسط حماس جماهيري كبير في المدرجات.

شهدت الدقائق الأولى ضغطًا قويًا من أصحاب الأرض، لكن دفاع مانشستر يونايتد المنظم حال دون إدراك التعادل، فيما اعتمد الشياطين الحمر على المرتدات السريعة بقيادة راشفورد وبرونو فيرنانديز، وسط تألق واضح من الحارس أونانا.

يحاول ليفربول العودة إلى أجواء اللقاء عبر التحركات الهجومية لمحمد صلاح ولويس دياز، في ظل تعليمات مستمرة من المدرب يورغن كلوب بزيادة الكثافة الهجومية.

القنوات الناقلة والمعلق

تُنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق عامر الخوذيري، في بث حصري لعشاق الدوري الإنجليزي في الوطن العربي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وسط أجواء كروية نارية داخل ملعب أنفيلد.