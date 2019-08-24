مباراة ليفربول وآرسنال .. صلاح يقود الريدز إلى الفوز ب3-1 أمام الجانرز

مباراة ليفربول وآرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/20 حيث يستضيف الريدز آرسنال الأنفيلد اليوم السبت،فبعد خسارته درع الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في أوائل أغسطس ، حصل فريق ريدز على ثلاثة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، حيث تم إحضار كأس السوبر إلى ليفربول عندما هزم تشيلسي من خلال ضربات الترجيح، في حين لم يتمكن كل من نورويتش سيتي وساوثهامتون من مقاومة خط هجوم الريدز الشرس.

أرسنال تمكن من الفوز في مباراتين أمام نيوكاسل يونايتد و بيرنلي، ويتقاسم الصدارة مع الريدز ويتطلع إلى فك الصدارة مع الليفر.

ليفربول ضد آرسنال موعد المباراة

ستنطلق المباراة يوم السبت 24 أغسطس

توقيت المباراة :16:30 (بتوقيت جرينتش)

الملعب؟ الأنفيلد

القناة؟ بي ان سبورت

الحكم؟ أنتوني تايلور

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الغيابات

تأثر يورجن كلوب بسبب أنباء عن إصابة حارس المرمى أدريان في أعقاب فوزه ببطولة كأس السوبر على البلوز ، لكن الإسباني تعافى قبل مواجهة ساوثامبتون في نهاية الأسبوع الماضي.

ولكن لا يزال أليسون من بين أفضل اللاعبين الغائبين عن الملاعب بسبب الإصابة، في حين يواصل الظهير الأيمن ناثانيل كلاين شفائه من تمزق في الرباط الصليبي.

نابي كيتا مشكوك في لعبه أمام الجانرز، وعلى الرغم من أن الزائرين يعانون من عدد من الإصابات فمن المتوقع أن يكون مسعود أوزيل و جرانيت تشاكا لائقين.

ومع ذلك ، فإن أكبر مجال للقلق بالنسبة لأوناي إيمري هو في الدفاع، حيث الرباعي الدفاعي كيران تيرني ، هيكتور بيلرين ، كونستانتينوس مافروبانوس وروب هولدينغ يعانون من إصابات مختلفة.

ليفربول ضد آرسنال التشكيل المتوقع

ليفربول أدريان. ألكساندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، روبرتسون ؛ فابينهو، ويجنالدوم، تشامبرلين، صلاح ، ماني ، فيرمينو.

أرسنال لينو. مايتلاند نايلس، سقراط، لويز، ؛ قندوزي ، شاكا ؛ أوباميانغ ، سيبالوس ، بيبي ؛لاكازيت.

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حقق فريق آرسنال الفوز على ليفربول في 78 مرة ، في حين انتصر ليفربول في 87 مناسبة، وجاء آخرها ب 5-1 على ملعب أنفيلد.

ومع ذلك ، بدا فريق الريدز ضعيفًا خلال انتصاره بكأس السوبر على تشيلسي ، على الرغم من أن الفريق اللندني لم يتمكنوا من الاستفادة من نقص الصلابة الدفاعية للريدز.

إليك كيفية أداء الفريقين في المباريات الخمس الأخيرة:

ليفربول ضد آرسنال

ليفربول 3-1 ليون (31/7) آرسنال 1-2 ليون (28/7)

ليفربول 1-1 مانشستر سيتي * (4-5) (04/8) انجيه 1-1 ارسنال * (3-4 ) (31/7)

ليفربول 4-1 نوريتش سيتي (09/8) برشلونة 2-1 ارسنال (04/8)

ليفربول 2-2 تشيلسي * (5-4) (14/8) نيوكاسل يونايتد 0-1 آرسنال (11/8)

ساوثمبتون 1-2 ليفربول (17/8) ارسنال 2-1 بيرنلي (17/8)

نتيجة مباراة ليفربول وآرسنال

تمكن نادي ليفربول من التربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي وذالك بعد فوزه الكبير على نادي أرسنال في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول سيطر منذ إنطلاقة المباراة ولكنه لم ينجح في التسجيل إلا قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، بواسطة ماتيب من رأسية متقنة إنتهى على وقعها الشوط الأول، في الشوط الثاني من البمباراة نجح النجم المصري محمد صلاح من تسجيل ثنائية للريدز أولها كان من علامة الجزاء ونجح توريرا في تسجيل هدف أرسنال الوحيد قبل النهاية بخمس دقائق،لينجح الريدز في تحقيق فوزه الثالث تواليا وليحرز صدارة الدوري الإنجليزي بتسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيهم آرسنال.