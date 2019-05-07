موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة يترقبه عشاق الكرة الأوروبية بشوق ولهفة لمشاهدة اللقاء المثير والمصيري، وذلك ضمن دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وستكون المواجهة قوية بحسب النقاد الرياضيون، حيث يسعى برشلونة تعزيز موقعه والتأهل للنهائي ولا سيما بعد فوزه على ليفربول بالذهاب بثلاثية نظيفة، ليصعب المهمة على الريدز الذي يسعى في هذه المباراة لتحقيق الريمونتادا والفوز بفارق أربعة أهداف، لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

مباراة ليفربول وبرشلونة

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المبارة التي ينتظرها الملايين من عشاق المستديرة الساحرة التي تجمع ليفربول وبرشلونة، اليوم الثلاثاء 7/8/2019، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بريطانيا، وستقام المباراة على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول البريطانية، وسوف تُبث من خلال قناة beIN SPORTS 1 HD

حسم مشاركة محمد صلاح

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حسم بالأمس أمر مشاركة النجم المصري محمد صلاح في المباراة وقال بالامس خلال مؤتمر صحفي أن “محمد صلاح نجم الريدز سيغيب عن مواجهة ليفربول ضد برشلونة بسبب الإصابة التي كان تعرض لها في لقاء نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي”، مما شكل صدمة لجمهور ليفربول التي كانت تمنّي النفس بمشاركته حيث يشكل مع زميليه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، قوة هجومية ضاربة يعتمد عليها كلوب

الروح المعنوية عتد الفريقين

يدخل ليفربول المباراة ضد ضيفه برشلونة بروح عالية رغم غياب نجمه محمد صلاح بسبب فوزه قبل هذا اللقاء على فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي، في حين خسر برشلونة قبل هذا اللقاء أمام فريق سيلتا فيجو بثنائية دون رد في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وفي حال فاز البارشا على ليفربول فإنه يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وبذلك يكون قد أقصى فريقين من إنجلترا في الأدوار الإقصائية لهذا الموسم، حيث على مانشستر يونايتد في دور الثمانية برباعية دون رد في مجموع المباراتين.

وقد أعرب نجم البارشا ليونيل ميسي قبل مواجهة ليفربول عن سعي فريقه في حصد اللقب، وقال: إن “النادي الكتالوني يملك إصرارًا كبيرًا على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري للمرة السادسة في تاريخه، خاصة أن برشلونة لم يُتوج باللقب منذ عام “2015.