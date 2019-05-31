مكافأة مالية كبيرة للفائز في مباراة ليفربول وتوتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة ليفربول وتوتنهام ، المباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي سوف تُقام على ملعب ”واندا ميترو بوليتانو“ في مدريد، غدًا السبت 1/6/2019، ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم، وخاصة عشاق ليفربول الإنجليزي ونجمه فخر العرب محمد صلاح معشوق مشجعي المستديرة الساحرة في الوطن العربي خاصة، وسيكون اللقب لهذا الموسم إنجليزيًا خالصًا، حيث يجمع ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

واللافت في مكافآت النسخة من ”التشامبيونز ليغ“، لهذا العام، أنها كبيرة وأكثر من المعتاد بالنسبة للفريق الذي سيحصل على اللقب، إضافة إلى مكافآت جميع الفرق الأخرى التي شاركت في البطولة، حيث تشهد إيرادات النسخة الحالية بنسبة 30% عن المواسم الماضية.

مباراة ليفربول وتوتنهام

ماذا يحصل الفائز بلقب بطل دوري أبطال أوروبا

من المتوقع أن تصل إيرادات نسخة العام الحالي من ”التشامبيونز ليغ“، إلى نحو 2.1 مليار يورو، والتي سوف يتم توزيعها على الأندية المشاركة في المسابقة، والتوزيع سيكون وفق ثلاثة معايير حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وهي:

مكافأة الأداء، وبناء على هذا العامل سوف يحصل كل فريق على 2.7 مليون يورو عن كل فوز، و900 ألف يورو لكل تعادل، أما صاحب المركز الاول في دور المجموعات يحصل على 2 مليون يورو، ومليون يورو للوصيف ( صاحب المركز الثاني)، في حين المتأهل لربع النهائي يحصل على جائزة وقدرها 9.3 مليون يورو، ونصف النهائي 10.6 مليون يورو ، أما النهائي فيحصل حائزه على 13.2 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة وقدرها 3.5 مليون يورو.

تصنيف المعامل، وهذا العامل يعتمد على أداء الأندية خلال العشر سنوات الأخيرة وعلى ذلك سيكون برشلونة وريال مدريد أكثر الأندية استفادة باعتبارهما أكثر الأندية وصولًا إلى النهائي خلال العقد الأخير.

قيمة النادي، وهذا يرتبط بعائد حقوق البث التلفزيوني، الذي يجري توزيعه حسب الدوري الذي يلعب فيه كل نادي على حدة.

وهذا يعني أن ما تجنيه النوادي لن يكون مقتصرًا على الفوز باللقب وحسب أو حتى الوصول إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

جائزة ليفربول وتوتنهام في حال فوز أحدهما باللقب

ووفقًا للأرقام السالف بيانها للجوائز سوف يكون إجمال ما سيحصده نادي ليفربول في حال فوزه بلقب بطل ”التشامبيونز ليغ“، للموسم الحالي 97.8 مليون يورو، أما توتنهام لو فاز باللقب سيكون أول لقب له في تاريخه بهذه المسابقة، سيجني 95.1 مليون يورو.