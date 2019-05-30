مباراة ليفربول وتوتنهام.. الموعد والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ننشر موعد مباراة ليفربول وتوتنهام المقرر لها يوم السبت 1 يونيو 2019 ولقاء نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب، تقام المباراة النهائية على ملعب نادي أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث نقدم لكم الآن كل أخبار نهائي الشامبيونزليج وأسماء القنوات الناقلة مباشرة على الهواء، كما نقدم لكم موعد النهائي بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وقطر، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والسويد والنمسا وهولندا وسويسرا.

نهائي دوري أبطال أوروبا في أرقام

حقق نادي ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل ويبحث عن اللقب السادس، نادي توتنهام يصل لأول مرة في تاريخه لنهائي تلك البطولة، نهائي دوري أبطال أوروبا شهد مقابلة فريقين من نفس البلد 6 مرات من قبل، وثاني مرة لفريقين من إنجلترا، حيث فاز مان يونايتد على تشيلسي في نهائي 2008، نادي توتنهام سيكون ثامن نادي إنجليزي يشارك في نهائي الشامبيونزليج، لتكون أكثر دولة شاركت أنديتها في النهائي، يليها إيطاليا وألمانيا بعدد 6 أندية من كل دولة وصلوا للنهائي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

بخصوص قنوات تذيع مباراة ليفربول وتوتنهام النهائية فسوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة البث المباشر لنهائي أوروبا عبر قناة bein sports HD1، والتي ستقدم تغطية بارزة ومتميزة للقناة، كما سيشارك في الأستوديو التحليلي للمباراة المديرين الفنيين العالميين جوزية مورينيو وأرسين فينجر، المعلق على المباراة سيكون رؤوف خليف، عصام الشوالي، والمعلق الشاب عبد الصمد خوشناو.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي أوروبا

هذا وتأمل الجماهير المصرية والعربية في أن يتوج النجم العربي محمد صلاح مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، وخاصة بعد خسارة الفريق في النهائي الماضي أمام ريال مدريد، صفوف ليفربول كاملة العدد لخوض النهائي الكبير، ألتقى ليفربول وتوتنهام من قبل تاريخيا في 170 مباراة، حقق ليفربول الفوز في 79 مباراة، وفاز توتنهام في 48 مباراة، بينما كانت نتيجة التعادل حاضرة في 43 مباراة، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام النهائية يوم السبت سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وسويسرا وإسبانيا وهولندا.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.