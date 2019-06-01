ليفربول يُواجهة توتنهام الليلة في نهائي الأبطال وعينه على اللقب السادس في تاريخه وصلاح يطمح لتحقيق الانجاز

يلتقي مساء اليوم نادي ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره نادي توتنهام الانجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018-2019، ويأمل النجم المصري محمد صلاح في تحقيق أول بطولة له مع نادي ليفربول وستكون أغلى البطولات بالتأكيد، وهذا النهائي هو الثاني على التوالي للريدز بعد نهائي العام الماضي، الذي كان قد خسره لصالح نادي ريال مدريد، في مباراة لم يقدر للنجم المصري إكمالها بعد أن أصيب في بداية المباراة على يد راموس، وكان هذا من أسباب خسارة النهائي بجانب أخطاء الحارس كاريوس الذي كلفهم هدفين.

وهذا النهائي هو النهائي التاسع للريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خسر قبل ذلك نهائيين، وتمكن من تحقيق البطولة في خمس مرات سابقة فهل تكون هذه البطولة السادسة لليفربول؟

النجم المصري محمد صلاح يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد حصده لقب الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، وفي حالة فوز صلاح بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب فوزه مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر قد تعزز فرصة في المنافسة على البالون دور.

وصلاح يعتبر في هذه الفترة في أعلى مستوياته حيث تمكن من أحراز خمس أهداف في آخر سبع مباريات، وصنع أهدافاً مهمة وحاسمة، دائماً ما يفوز ليفربول في المباريات التي يسجل في محمد صلاح.

توقيت مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتبدأ مباراة النهائي بين ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ويقام النهائي على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد.