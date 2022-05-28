موعد مباراة ليفربول وريال مدريد.. وتعرف على القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022

يستضيف ملعب فرنسا بالعاصمة باريس لقاء نهائي أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد في ختام منافسات كرة القدم لهذا الموسم في القارة الأوروبية، ليفربول حقق تلك البطولة 6 مرات، مقابل 13 مرة حقق فيها ريال مدريد البطولة، النسخة الحالية من The Champions هي النسخة رقم 67، نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، كما نُقدم لكم موعد المباراة النهائية اليوم بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد النهائية

كل الجماهير حول العالم تترقب مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد مباشرة، حيث تذيع تلك المباراة قناة BEIN Sports 4K HDR، كما تذيع المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قناة BEIN Sports 1 HD Premium، المعلق على المباراة سوف يكون المذيع الكروي القدير الجزائري حفيظ دراجي.

موعد لعبة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي أوروبا

طريق ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بدا بتصدرة المجموعة الثانية، ثم تغلب في الأدوار التالية على إنتر ميلان ثم بنفيكا ثم فياريال، طريق ريال مدريد للنهائي بدأ بتصدره المجموعة الرابعة بعدها حقق الفوز على فرق باريس سان جيرمان وتشيلسي ثم مان سيتي، موعد مباراة ليفربول وريال مدريد ايوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت والعراق.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وألمانيا والسويد والنمسا وفرنسا.

الساعة 8 مساء بتوقيت لندن إنجلترا.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

تاريخ ليفربول وريال مدريد مع نهائي أبطال أوروبا