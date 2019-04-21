نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي في الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي ليفربول يستعيد الصدارة مؤقتاً

على ملعب كارديف يستضيف فريق نادي كارديف سيتي نظيره نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، يسعى الريدز في هذا اللقاء للفوز والحصول على الثلاث نقاط ليستمر في مزاحمة مان سيتي على الصدارة، الجديد بالذكر أن السيتي استطاع يوم أمس تحقيق فوز مهم للغاية على فريق نادي توتنهام في الاسبوع 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدأ لقاء كارديف وليفربول في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ونتابع من خلال هذا المقالة نتيجة مباراة كارديف وليفربول ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الليفر يدخل اللقاء وبحوزته 85 نقطة من 34 مباراة ويحتل وصافة الترتيب بعد المتصدر مان سيتي وبفارق نقطة واحدة، على الجانب الآخر يدخل كارديف سيتي اللقاء وهو في المركز 18 برصيد 31 نقطة.

ما قبل مباراة ليفربول وكارديف

المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو يدخل مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي اليوم على بُعد هدفين فقط من الوصول لهدفه الخمسين مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

ليفربول لم يُهزم في آخر 17 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مواجهات، منذ التعادل السلبي ضد إيفرتون مطلع الشهر الماضي، حقق الريدز 8 انتصارات متتالية.

تشكيل ليفربول في مبارة اليوم

وبدأ المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب بتشكيل مكون من: أليسون، آرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، هندرسون، كيتا، فينالدوم، ماني، صلاح، فيرمينو.

على مقاعد البدلاء: مينيوليه، جوميز، ميلنر،فابينيو، شاكيري، ستوريدج، أوريجي.

متابعة مباراة ليفربول وكارديف سيتي في الاسبوع 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز

بداية اللقاء في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

“في الدقيقة13” تبادل للكرات على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة لماني الذي يسدد كرة قوية لكن خارج مرمي كارديف.

“في الدقيقة 22” تبادل رائع للكرة بين صلاح وماني الذي يمرر كرة ممتازة تضع فيرمينو أمام المرمى لكن يسددها بعيدًا عن الشباك لتضيع أخطر هجمات الريدز.

“في الدقيقة 33” محمد صلاح يهدر انفراد تام بحارس كارديف سيتي لتصدي لها الحارس ببراعة.

متبقي خمس دقائق على الوقت الأصلي للشوط الأول.

“في الدقيقة 43” أليسون يتصدي لهجمة خطيرة لكارديف سيتي.

ضغط متواصل من ليفربول على كارديف لأحراز التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي بين ليفربول وكارديف سيتي.

بداية الشوط الثاني.

هدف لليفربول عن طريق فينالدوم في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

هندرسون يضيع كرة قريبة جداً في الدقيقة 60 انفعل معاها كلوب.

تبديل للريدز في الدقيقة 70 بنزول فابينيو بدلاً من كيتا.

خروج فابينيو بعد دقيقة من نزولة بعد تعرضة لإصابة في الرأس ويحل بدلاً منه ميلنر.

ميلنر يحرز الهدف الثاني للريدز من ضربة جزاء تسبب فيها محمد صلاح.

في الدقيقة 89 محمد صلاح يضيع فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

انتهت المباراة بفوز ليفربول 2-0 على كارديف سيتي ليصعد لصدارة الترتيب مؤقتاً.

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