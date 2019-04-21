مباراة ليفربول وكارديف سيتي متابعة مباشرة دقيقة بدقيقة ومحمد صلاح يقود هجوم ليفربول بعد تألقه في آخر مبارياته في الدوري الانجليزي

مباراة ليفربول وكارديف سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم تقام اليوم في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق كارديف سيتي، وتنقلها مباشرة في بث مباشر قناة “بى ان سبورت 2″، وينتظر عشاق كرة القدم النجم المصري “محمد صلاح” بعد تألقه فى آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي، حيث اعتاد جمهور “أبو مكة” أن يتابع مبارياته أولاً بأول سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي أو مبارياته مع منتخب مصر.

يخوض فريق ليفربول المباراة وهو في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي بعد فريق مانشتسر سيتي مباشرة، والذى يحتل المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم

تبدأ مباراة ليفربول وكارديف سيتي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 21 أبريل 2019

ترتيب فريق ليفربول وكارديف سيتي في الدوري الإنجليزى

ترتيب فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حيث لعب 34 مباراة وأحرز 77 هدف وعليه 20 هدف، وله 85 نقطة.

ترتيب فريق كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

بينما يحتل فريق “كارديف سيتي” المركز الثامن عشر حيث لعب 34 مباراة وله 30 هدف وعليه 63 هدف بصافى نقاط 31 نقطة.

ونتابع معكم مباشرة دقيقة بدقيقة كل تفاصيل مباراة ليفربول وكارديف سيتي، والتى ستبدأ بعد قليل في تمام الساعة 5م بتوقيت القاهرة، فتابعونا.

متابعة مباشرة أونلاين لمباراة “ليفربول” و”كارديف سيتي” :



الدقيقة 14 : دفاع ليفربول يبعد كرة خطيرة لفريق كارديف سيتي

الدقيقة 12 : ساديو ماني يسدد على المرمي، ولكنها تخرج بعيداً.

الدقيقة 7 : سيطرة واستحواذ لفريق ليفربول على نصف الملعب.

الدقيقة 5 : ضربة ركنية لصالح فريق ليفربول.

انطلاق صافرة الحكم وبدء أحداث الشوط الأول.

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