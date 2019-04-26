مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون ضمن فعاليات الدوري الانجليزي الأسبوع 36 ومتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة سنقوم بتقديمها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث تعتبر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم واحدة من أهم المباريات التي تجمع بين عملاقين من عمالقة رياضة كرة القدم، وبالتالي فإن مباراة اليوم تشهد إنتظار حافل من قبل ملايين المتابعين والمشاهدين من عشاق رياضة كرة القدم ومتابعي الدوري الانجليزي حول العالم، هذا ونظرًا للقوة الكبيرة والشهرة التي يتمتع بها كلا الفريقين، فإن مباراة اليوم من المؤكد أن تكون حافلة بالكثير من الأحداث الشيقة، ويأتي ليفربول خلال دقائق ضمن صفوفه الفرعون المصري العملاق “محمد صلاح” والذي نجح خلال الفترة الأخيرة في الحصول على إعجاب ملايين المتابعين والعشاق حول العالم من العرب والأجانب، كما ستقام مباراة اليوم على أرض ملعب “أنفليد” الشهير، والمزيد من المعلومات حول المباراة سنقوم بمتابعتها معكم من خلال السطور القليلة القادمة.

مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون

مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون واحدة من أهم المباريات التي ستعقد اليوم ضمن فعاليات الجولة 36 من الدوري الانجليزي، والمباراة ستقام خلال دقائق على أرض ملعب “أنفليد” الشهير، في تمام الساعة 9 مساءًا، كما ستقوم قناة “بي ان سبورت 2” بتغطية أحداث مباراة اليوم كاملة من أرض الملعب، ونقلها عبر شاشاتها لمتابعيها بأعلى جودة مباشرة، بحيث يمكنكم متابعة مباراة اليوم من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد القناة ومتابعتها، وتفاصيل مباراة اليوم ستجدونها في الجدول التالي:

المباراة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون الدوري الدوري الانجليزي الجولة 36 التوقيت 26 أبريل 2019 21:00 بتوقيت القاهرة القنوات الناقلة بي ان سبورت 2 الملعب أنفليد المعلق خليل البلوشي حكم المباراة كيفين فريند

مباراة ليفربول اليوم

نجح ليفربول في الحصول على الترتيب الثاني برصيد 88 نقطة في الدوري الانجليزي، حيث احتل مانشستر سيتي المركز الأول، وكان فارق النقاط بين ليفربول ومانشستر سيتي نقطة واحدة فقط، بينما يأتي خصم مباراة اليوم “هدرسفيلد” في المركز الأخير، الترتيب ال20، وحاز على رصيد 18 نقطة لا غير، الأمر الذي يجعل الفرصة مهيئة أمام ليفربول لتحقيق الفوز وإحتلال الصدارة، خاصة مع الضغط الذي تعرض له مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة والذي سيواجه “بيرنلي” يوم الأحد القادم.

كما يحتاج ليفربول وبشدة تحقيق الفوز في مواجهة اليوم أمام هدرسفيلد تاون قبل القيام بخطوة السفر إلى أسبانيا، حيث سيقوم يوم الأربعاء القادم بمواجهة برشلونة على أرض ملعب “كامب نو”، خلال مباراة الذهاب لنصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، هذا ويبدو أن ليفربول لم يكن الوحيد الذي يحتاج وبشدة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بل يسعى أيضًا النجم المصري “محمد صلاح” إلى تسجيل الهدف ال20 ليحتل المركز الأول في قائمة هدافي الدوري الانجليزي، حتى يتمكن من الاحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبي التي حاز عليها خلال الفترة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة اليوم

ستقوم قناة “بي ان سبورت 2” اليوم بنقل فعاليات مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، حيث ستقوم القناة بتغطية مباراة اليوم مباشرة من أرض الملعب بأعلى جودة عبر شاشاتها، وبالتالي يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم من منازلكم من خلال قناة “بي ان سبورت 2″، وذلك باستقبال تردد القناة، ويأتي تردد قناة “بي ان سبورت 2” الناقلة لمباراة ليفربول اليوم كالتالي: