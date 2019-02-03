موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ضمن مباريات الاسبوع الـ25 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن على موعد مع مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي في جولة الأسبوع الـ25 من عمر الدوري، حيث يستعد ليفربول ونجمه المتألق الفرعون المصري محمد صلاح لملاقاة ووست هام يونايتد، هذا اللقاء الذي ينتظره عشاق كرة القدم الإنجليزي بوجه عام وعشاق محمد صلاح في مصر والوطن العربي والعالم بوجه خاص، لذلك يتم البحث عن موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ضمن مباريات الأسبوع الـ25 في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، من المقرر أن يجري مساء يوم الإثنين الموافق 4 فبراير ، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والخادية عشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

القنوات الناقلة لـ ” مباراة ليفربول ووست هام يونايتد “

مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، سوف تكون منقولة حصريًّا على قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، وسيتولى التعليق على المباراة المعلّق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي كما وتنقل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

استعدادات الريدز للقاء ليفربول ووست هام يونايتد

مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ، هامة للريدز لذلك سوف يدخلها وهو في أتمّ الاستعداد وهدفه تحقيق الانتصار والانتصار فقط ليبقَ منفردًا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويعلم الريدز أنه لا بديل له عن الفوز وغير مسموح له بالتعثر فيما تبقى من عمر المسابقة ليصل إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز التي غاب عنها منذ موسم 1989/1990 حين فاز باللقب 18 في تاريخه .

ورغم فارق النقاط الخمس التي تبعده عن أول منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، لن تكون تتمة طريق ليفربول للتتويج باللقب سهلة، حيث تنتظره عدد من اللقاءات المعقدة فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي، لذلك ربما لن يكون الحسم في نيل اللقب إلا في الأسبوع الأخير من عمر الدوري.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

من المتوقع أن يعتمد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في المباراة المرتقبة غدًأ الإثنين أمام ووست هام يونايتد على التشكيلة التالية :