مباراة مصر ضد أوغندا اليوم من أجل صداره المجموعة الأولي

تقام مباراة مصر ضد أوغندا اليوم الأحد الموافق 30 من شهر يونيو 2019 علي إستاد القاهرة الدولي في مواجهه هي الأقوى لمنتخب مصر في المجموعة الأولي حيث يسعى المنتخب المصري إلي حسم صداره المجموعة علي حساب نظيره المنتخب الأوغندي لتجنب مواجهه الفرق الكبري في البطولة في دور 16 لبطوله دوري أبطال أفريقيا وضمان الصعود إلي دور الثمانية بدون تعقيد لذلك يدخل منتخبنا الوطني المباراة اليوم مع نظيره الأوغندي بدوافع كبيره للفوز.

موعد مباراة مصر ضد أوغندا اليوم

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي مباراة مصر ضد أوغندا اليوم لمتابعه المنتخب المصري الذي يسعى لتامين صداره المجموعة الأولي خلال مباراته الحاسمة في إطار الجولة الثالثة من مرحله المجموعات في بطوله دوري كاس الأمم الأفريقية لذلك نقدم لكم متابعي موقعنا كلمه دوت اورج مواعيد إقامة المباراة في مصر والوطن العربي.

مباراة مصر و أوغندا اليوم بتوقيت القاهرة 9:00 مساءا مباراة مصر و أوغندا اليوم بتوقيت السعودية 10:00 مساءا مباراة مصر و أوغندا اليوم بتوقيت الإمارات 11:00 مساءا

القنوات الناقلة مباراة مصر ضد أوغندا اليوم

يمكن للجمهور المصري متابعه فاعليات مباراة مصر و أوغندا اليوم علي التلفزيون الأرضي عبر قنوات تايم سبورت المفتوحة والتي تذاع داخل جمهوريه مصر العربية كما يمكن للجمهور المصري متابعه المباريات عبر الراديو علي إذاعة الشباب والرياضة.

كما يمكن للجمهور المصري والعربي متابعه المباراة علي شاشه قنوات bein sports التي تملك اشاره البث الفضائي للبطولة حصريا في الوطن العربي ويمكنك مشاهده المباراة عبر قناه MAX HD1 المشفرة وقناه MAX HD2 المشفرة.

المعلقين علي مباراة مصر و أوغندا اليوم

يعلق علي المباراة اليوم عبر قنوات تايم سبورت المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي أما علي قنوات bein sports فيقوم بالتعليق المعلق المصري علي محمد علي في حين يقوم المعلق المصري مدحت شلبي بالتعليق عبر أثير الإذاعة المصرية عبر إذاعة الشباب والرياضة نتمنى للجمهور المصري والعربي مشاهده ممتعه للمباراة

حكم مباراة اليوم مصر ضد أوغندا اليوم

يقوم اليوم بتحكيم مباراة مصر ضد أوغندا في بطوله كاس الأمم الأفريقية الحكم السنغالي ماجيت نداى بعد أن أسندت إليه المهمة من قبل الاتحاد الإفريقي لكره القدم الكاف في مباراة تعتبر قمه المجموعة الأولي والتي يسعى فيها المنتخب المصري للخروج بنتيجة إيجابية لضمان تصدر المجموعة في حين يسعى المنتخب الأوغندي ضمان العبور إلى الدور التالي بدون الدخول في حسابات معقده مع منتخب زيمبابوي في حاله فوزه علي منتخب الكونغو.

تشكيله المنتخب المصري المتوقعة غدا

من المتوقع أن يحافظ مدرب المنتخب المصري أجيري علي قوام الفريق الذي خاض مباراة زيمبابوي و مباراة الكونغو الذي استطاع ضمان تأهل المنتخب المصري إلي الدور التالي عبر فوزين متتاليين في البطولة والتشكيل المتوقع هو