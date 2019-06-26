مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطي اليوم في إستاد القاهرة… الساعة كام؟

تدرب منتخب مصر الفراعنة ونجمه محمد صلاح (لاعب نادي ليفربول الانجليزي ) في القاهرة قبل يومين من مواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية، حيث فازت مصر بمباراتها الافتتاحية ضد منتخب زيمبابوي،يوم الجمعة الماضية الموافق 21/6/2019، في إستاد القاهرة الدولي، بهدف مقابل لا شيء، حيث سجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب منتخب مصر محمود تري زيجيه.

تفاصيل الجولة الأولى من مرحلة المجموعات:

يشارك في (بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019) 24 فريقاً من القارة الأفريقية، والتي تُقام على أرض مصر وحتى 19 يوليو المقبل لهذا العام، ومنذ افتتاح البطولة بدأت مباريات مرحلة المجموعات، حيث تُقام ثلاثة مباريات يومياً، البداية كانت مباراة الافتتاح كما ذكرنا سابقاً أنها كانت بين منتخبي مصر وزيمبابوي وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف سجله محمود تري زيجيه، المباراة الثانية كانت بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا وانتهت بفوز أوغندا بهدفين نظيفين.

تابع مرحلة المجموعات ( مباراة 1 من إجمالي 3) :

المباراة الثالثة جمعت منتخبي نيجيريا وبوروندي وانتهت بفوز نيجيريا بهدف مقابل لاشيء، أما المباراة الرابعة فكانت بين منتخب غينيا ومنتخب مدغشقر وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، المباراة الخامسة بين المغرب وناميبيا وانتهت بفوز المغرب بهدف نظيف، المباراة السادسة كانت بين منتخبي السنغال وتنزانيا وانتهت بفوز السنغال بهدفين نظيفين، المباراة السابعة بين منتخبي الجزائر وكينيا وانتهت بفوز الجزائر بهدفين مقابل لاشيء.

آخر خمسة مباريات من مرحلة المجموعات:

المباراة الثامنة كانت بين منتخبي ساحل العاج وجنوب أفريقيا وانتهت بفوز ساحل العاج بهدف مقابل لا شيء، المباراة التاسعة بين منتخبي تونس وأنجولا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، المباراة العاشرة جمعت منتخبي مالي وموريتانيا وانتهت بفوز منتخب مالي بأربعة أهداف مقابل هدف، أما المباراة الحادية عشر كانت بين منتخب الكاميرون وغينيا بيساو وانتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل لاشيء، المباراة الثانية عشر جمعت منتخبي غانا وبنين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

بداية الجولة الثانية من مرحلة المجموعات اليوم:

اليوم هو بداية المباراة الثانية لكل فريق في مرحلة المجموعات، حيث تُقام اليوم ثلاثة مباريات وهى مباراة نيجيريا ضد غينيا، ومباراة أوغندا ضد زيمبابوي، ومباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطي.

وإليكم جدول بمباريات اليوم الأربعاء 26/6/2019 بالموعد والمكان: