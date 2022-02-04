مباراة مصر والسنغال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2022

المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 سوف تجمع بين منتخب مصر الأكثر تتويجًا بالبطولة ومنتخب السنغال الباحث عن اللقب الأول في تاريخه، يقام هذا النهائي في العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء يوم الأحد 6 فبراير 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقللة لمباراة مصر والسنغال مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مباراة مصر في نهائي إفريقيا بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، بتوقيت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وبتوقيت امرياك وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي إفريقيا

سوف يغيب عن نهائي أمم إفريقيا المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر كارلوس كيروش بعد طرده في مباراة قبل النهائي، حكم المباراة سوف يكون الجنوب إفريقي فيكتور جوميز وهو واحد من أفضل حكام القارة السمراء، القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال مباشرة سوف تكون قنوات بي إن سبورت ماكس HD مع المعلق الرياضي علي محمد علي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 2022

من المرتقب أن يبدأ منتخب مصر بنفس التشكيل الذا هزم به الكاميرون، حيث من المتوقع أن يحرس المرمى محمد أبو جبل، أمامه رباعي خط الدفاع عمر كمال، محمد عبد المنعم، حمدي الونش، أحمد فتوح، وثلاثي خط الوسط محمد النني وحمدي فتحي وعمرو السولية، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، موعد لعبة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 2022 يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت المملكة المتحدة والعاصمة لندن.

الساعة 2 عصرا بتوقيت نيويورك وشرق أمريكا، تورنتو وشرق كندا.

الساعة 6 من صباح اليوم الجديد بتوقيت سيدني أستراليا.