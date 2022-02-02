مباراة مصر والكاميرون.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022

تنتظر كل الجماهير العربية والإفريقية حول العالم مقابلة مصر المرتقبة ضد الكاميرون في الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس 3 فبراير 2022، مصر الأكثر تتويجًا بالبطولة الإفريقية بعدد 7 ألقاب، تواجه الكاميرون ثاني المنتخبات فوزًا بالبطولة بعدد 5 ألقاب، هذا ويسعدنا ان نقدم موعد مباراة مصر اليوم الخميس في قبل نهائي إفريقيا بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، وبتوقيت لندن وفرنسا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

بخصوص مشاهدة تلك المقابلة الهامة والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون فسوف تكون منقولة على قنوات Bein sports وتحديدًا بي إن سبورتس ماكس 1 وماكس 2، تُقام المباراة على ملعب أحمدو أهودجو، يُدير اللقاء تحكيميًا الحكم الجامبي بكاري جاساما، وقد تقدم الاتحاد المصري باعتراض إلى (الكاف) على تعيين جاساما لتلك المباراة الهامة، يُذكر أن الاتحاد الإفريقي قد وقع عقوبات مالية كبيرة على منتخب مصر على خلفية أحداث ما بعد مباراة مصر والمغرب وغياب كيروش وصلاح عن المؤتمر الصحفي للمباراة.

موعد مباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس في قبل نهائي إفريقيا

يغيب عن منتخب مصر في تلك المباراة حارسه الأساسي محمد الشناوي، مع هناك شكوك حول جاهزية محمد أبو جبل الحارس الثاني، كما يغيب أحمد حجازي، أكدت عدة تقارير عودة حمدي فتحي للتدريبات الجماعية، موعد مباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 صباح الجمعة بتوقيت سيدني أستراليا.