مباراة مصر والكونغو | تفوق “كاسح” للفراعنة في تاريخ لقاءات المنتخبين

هي ليست الكونغو التي قابلها المنتخب في مباراة التأهل الشهيرة لكأس العالم 2018 بروسيا، ولكنها جمهورية الكونغو أو الكونغو كينشاسا وليست الكونغو برازافيل، حيث يلتقي منتخب مصر وجمهورية الكونغو، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ومباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة الآن في مصر، ونقدم لكم الآن تاريخ مواجهات مصر والكونغو السابقة، قبل مباراة الأربعاء المرتقبة والهامة، وقد بدأ المنتخب المصري البطولة، بالفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، والفوز على الكونغو يمنح المنتخب المصري بطاقة التأهل مبكرا للدور القادم “دور16”.

تاريخ مواجهات مصر والكونغو

لم يعرف المنتخب المصري أبدا “طعم” الخسارة أمام منتخب الكونغو، حيث التقيا من قبل سبعة مرات، فاز المنتخب المصري في 5 مباريات، نتيجة التعادل كانت حاضرة في مباراتين، لم يفز منتخب جمهورية الكونغو أبدا على مصر، سجل منتخب مصر في شباك الكونغو 15 هدف، بينما سجلت الكونغو 7 أهداف.

من أشهر مواجهات مصر والكونغو كانت في كأس أمم أفريقيا 2006 بمصر، وفازت مصر وقتها 4-1، وأحرز أهداف مصر وقتها أحمد حسن هدفين، وهدف لحسام حسن، وآخر لعماد متعب، ومن أبرز المواجهات كانت في تصفيات كأس العالم 2010 وفاز المنتخب المصري ذهابا وعودة 2-1 و1-0، ترتيب منتخب مصر على مستوى العالم طبقا لتصنيف “الفيفا” يأتي في المركز 58، بينما يأتي منتخب جمهورية الكونغو في المركز 49.

موعد مباراة مصر والكونغو

موقع كلمة يتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري.