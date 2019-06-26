مباراة مصر والكونغو على بي إن سبورتس المفتوحة و ON SPORTS

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى وذلك في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019. وتصنف مواجهة منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية نفسها كأهم مباريات وذلك نظراً للترتيب الحالي في الكرة الهجومية التي يلعبها المنتخبان وتأمل مصر حاملة الرقم القياسي في البطولة سبعة مرات أن تحصل على ورقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة في مباراة مصر والكونغو .

مباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الإفريقية 2019

تتجه الأنظار من جديد إلى النجم محمد صلاح في مباراة مصر والكونغو والذي يسعى لاحراز هدفه الاول في مهرجان الكان مع منتخب مصر وهذا بعد احراز الفوز محمود حسن تريزيجية هدف الفوز امام المنتخب الزيمبابوي يوم الجمعة الماضية بعد مراوغة ثلاث لاعبين من المنتخب الزيمبابوي وذلك بتسديده الهدف على يسار حارس المرمى واهدى الفوز للجماهير المصرية في موقعة زيمبابوي ضمن المواجهة الافتتاحية لبطولة كاس الامم الافريقة 2019.

موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة والمعلقين.

نقلت مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباشرة، على قناة beIN SPORTS وعلى قناة MAX HD1 و MAX HD2 وذلك بصوت الملعق المصري علي محمد علي وبصوت علي سعيد الكعبي على قناة تايم سبورت المعلق الاماراتي .

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز على الكونغو في المواجهة الثانية من دور المجموعات في مباراة مصر والكونغو وذلك بقيادة المكسيكي خافير أجيري و المدير الفني للفراعنة، في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019،حيث أن الفوز سوف يؤهله إلى دور الـ16 من البطولة ولمشاهدة مباراة مصر والكونغو الآن على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وعلى قنوات “بين سبورتس”.