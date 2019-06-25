مباراة مصر والكونغو غدا.. الموعد والقنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا

ننشر موعد مباراة مصر والكونغو المقرر لها مساء الأربعاء 26 يونيو 2019 ومباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019، حيث تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة للمباراة مباشرة على الهواء، حيث نقدم لكم كل المعلومات عن اللقاء المرتقب، كما نقدم لكم موعد مباراة مصر اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وهولندا.

كلاكيت ثاني مرة

التاريخ يعيد نفسه، حيث التقى المنتخبان من قبل في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2006 والتي أقيمت أيضا بمصر، ولكنها كانت في دور الثمانية من البطولة، مباراة مصر والكونغو التي أقيمت عام 2006، شهدت فوز منتخب مصر بنتيجة كبيرة 4-1، أحرز أحمد حسن هدفين، وهدف لكل من حسام حسن وعماد متعب، وقد حقق المنتخب المصري هذا العام لقب البطولة الأفريقية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.



القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو على الهواء لايف فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة بي إن سبورتس ماكس 1، كما تذيع البث المباشر للمباراة قناة تايم سبورت الأرضية والتي يشاهدها المتواجدين داخل مصر، يتصدر منتخب الكونغو جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، منتخب مصر يأتي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، زيمبابوي والكونغو في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد.

موعد مباراة مصر والكونغو

حكم المباراة سيكون الجنوب أفريقي الدولي فيكتور جوميز، تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف مباريات المنتخب المصري ومباريات المجموعة الأولى، منتخب مصر فاز في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي 1-0 بهدف محمود تريزيجية، بينما تلقى منتخب الكونغو خسارة في الجولة الأولى من أوغندا بنتيجة 0-2، موعد مباراة مصر والكونغو يوم الأربعاء سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 3 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 7 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.



المؤتمر الصحفي للمباراة

حضر المؤتمر الصحفي لمباراة ولعبة مصر والكونغو المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري واللاعب أحمد المحمدي، قال أجيري أن منتخب مصر جاهز تماما لمباراة الكونغو، مؤكدا أن كل اللاعبين جاهزين للمشاركة، وأن أحمد حجازي سيشارك في اللقاء مرتديا واقي الأنف، وأكد أن محمد صلاح لاعب مهم للمنتخب، وهو ملتزم ويؤدي جيدا، ونفى أن يكون صلاح لاعب أناني، وأن اللاعب يلعب بروح الفريق، وأضاف “درسنا الكونغو جيدا، وهو فريق قوي للغاية، لكننا ندخل المباراة بهدف واحد وهو الفوز بالنقاط الثلاثة والتأهل”.