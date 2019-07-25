مباراة مصر وفرنسا غدا السبت في مونديال شباب اليد 2019.. الموعد والقنوات الناقلة مقابلة قبل نهائي كأس العالم تحت 21 سنة

موعد مباراة مصر وفرنسا للشباب في دور 8 من مونديال كرة اليد يوم السبت 27 يوليو 2019 هو الموعد المرتقب من كل الجماهير المصرية الآن، حيث نقدم لكم كل المعلومات عن تلك المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة شباب مصر لكرة اليد الآن في كأس العالم، منتخب مصر يواصل الأداء المبهر في بطولة كأس العالم، ويتقدم للأربعة الكبار في طريقة لتحقيق إنجاز كبير في تلك النسخة بإسبانيا، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة للمباراة النهائية ليقابل الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا.

ماتش مصر وفرنسا للشباب في كأس العالم لكرة اليد 2019 تحت 21 سنة يقام على الصالة المغطاة الرئيسية بمدينة بونتيفيدرا الإسبانية الساحلية، والتي تقع غرب مدريد، منتخب مصر تغلب في دور ربع النهائي على منتخب النرويج بنتيجة 29-27، وفي دور الستة عشر تفوق نجوم المنتخب المصري على صربيا بنتيجة 30-29، وكان منتخبنا للشباب قد أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الثانية، وكان منتخبنا المصري قد واجه منتخب فرنسا بطل العالم في مباريات دور المجموعات، وحقق نجومنا الفوز بنتيجة 37-32.

مباراة مصر وفرنسا في مونديال شباب اليد.. الموعد والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة للمباراة الهامة الآن فسوف تذيع المباراة قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على موقع اليوتيوب، والتي تقدم كل مباريات مصر في البطولة، مشاهدة البث المباشر للمباراة من هنا، سيدخل المنتخب المصري المباراة بكل قوة للفوز بها ويقابل خصم قوي وعنيد، موعد مباراة مصر وفرنسا الآن في مونديال شباب اليد اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة 7 مساء بتوقيت مكة.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.