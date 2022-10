مباراة مصر وبلجيكا القادمة في الكويت.. تعرف على موعد المقابلة الودية 2022

تترقب الجماهير المصرية المتواجدة في الخليج العربية موعد مباراة مصر في الكويت القادمة خلال شهر نوفمبر 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة مصر وبلجيكا في الكويت، وهي مباراة ودية دولية قبل انطلاق بطولة كأس العالم “مونديال قطر”، يخوض كل منتخب تلك المباراة بالقوام الأساسي وبكامل النجوم، أي إن تلك المبارة سوف تشهد مواجهة صلاح ودي بروينه على الأراضي الكويتية.

قبل مباراة مصر وبلجيكا الودية القادمة في الكويت 2022، شهد تاريخ مواجهات المنتخبين من قبل ثلاث مقابلات، جميعها ودية، تميل الكفة في تلك المواجهات لمنتخب مصر، الذي فاز مرتين، قابلة فوز واحد لبلجيكا، أول مباراة جمعت مصر وبلجيكا كانت عام 1999 تحت قيادة محمود الجوهري وفازت مصر 1-0 بهدف حازم إمام، ثاني مقابلة كانت في 2005 وفازت مصر 4-0، سجل الأهداف عماد متعب هدفين، وهدف لكل من أحمد عيد عبد الملك وأسامة حسني، ثالث المباريات كانت في 2018 وفازت بلجيكا 3-0 أحرزهم هازارد ولوكاكو ومروان فيلايني.

حُدد يوم 18 نوفمبر 2022 موعدًا لتلك المقابلة على ملعب استاد جابر الكبير بمدينة الكويت، وهو واحد من أهم وأروع الملاعب في الخليج العربي والمنطقة، سوف يحظى منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، باستقبال كبير وحافل من الجالية المصرية في الكويت، موعد مباراة مصر وبلجيكا القادمة في الكويت 2022 في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 5 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي بالإمارات.

Jaber AlAhmad int‘l Stadium hosts the friendly match between Egypt 🇪🇬 & Belgium 🇧🇪 on 18 November 2022.

—

استاد جابر الأحمد الدولي يستضيف المباراة الودية التي تجمع المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي يوم 18 نوفمبر المقبل.#مصر_بلجيكا#أزرقنا_بيرقنا@EFA @RoyalBelgianFA pic.twitter.com/XLV8VztXr5

— KuwaitFA (@KuwaitFA) October 20, 2022