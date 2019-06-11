مباراة مصر وتنزانيا.. الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة الودية

ننشر موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية المقرر لها مساء يوم الخميس 13 يونيو 2019 على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأول المباريات الودية للمنتخب ضمن برنامج الإعداد لنهائيات أمم أفريقيا والتي تبدأ في مصر يوم 21 يونيو الجاري، ونقدم لكم أخر أخبار المقابلة الودية، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، حيث تذيع البث المباشر لها قناة مفتوحة مجانية، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، وبتوقيت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

يحضر ماتش مصر وتنزانيا الودية بمدرجات ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية عدد 30 ألف متفرج لمؤازرة منتخب مصر، وقد تم طرح تذاكر المباراة للبيع رسميا، سعر التذكرة بدأ من 30 جنية، هذا وقد أعلن المدير الفني لمنتخب مصر المكسيكي خافير أجيري عن قائمة المنتخب النهائية لخوض بطولة أمم أفريقيا، يذكر أن المنتخب المصري يلعب في البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا مباشرة على الهواء فسوف تذيع المباراة قناة تايم سبورت الأرضية، كما تذيع البث المباشر للمباراة فضائيا قناة bein sports HD3، منتخب تنزانيا يشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال وكينيا والجزائر، ويضم المنتخب التنزاني مجموعة متميزة من اللاعبين لكن تنتظره مواجهة صعبة أمام أقوى منتخبات القارة المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية

تم الإعلان رسميا عن طاقم تحكيم المباراة الودية الهامة حيث سيدير اللقاء المصري الدولي محمد عادل، من المرتقب أن ينضم النجم محمد صلاح لمعسكر المنتخب ببرج العرب قبل ساعات من ماتش تنزانيا، حيث قضى النجم المصري فترة الإجازة متنقلا بين الغربية والقاهرة والجونة، موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية مساء الخميس 13 يونيو سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

الساعة 4 عصرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.