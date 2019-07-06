بعد ربع ساعة | مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت 6 -7- 2019 في دور الـ 16 الموعد النهائي والقنوات المفتوحة والتشكيل

بعد ربع ساعة تبدأ مباراة مصر اليوم التى ينتظرها الملايين ويتابعونها بشغف شديد سواء في منازلهم أو على القهاوى أو حتى المشجعين داخل ستاد القاهرة حيث توافد إليه الملايين، وخاصة أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تقام على الأراضى المصرية فيحرص عددًا كبيرًا من محبى الساحرة المستديرة على الذهاب إلى الملاعب لمشاهدتها بشكل حصري.

يترقب جمهور المنتخب المصري موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم والتي من المقرر أن يواجها المنتخب المصري في الدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 التي تستضيفها مصر، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، مساء يوم السبت الموافق 6 من يوليو.

فيما ازداد عمليات البحث عن موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الساعات الأولى من اليوم، لمحاولة استنتاج ما إن كان المنتخب الوطني مستعد لمواجهة جنوب أفريقيا من حيث التدريب الكافي الذي يأهله إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية لعام 2019.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

طرحت تساؤلات عديدة من قبل مشجعي كرة القدم عن ميعاد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وذلك إثر نهاية مباراة مصر السابقة، استعدادًا لموعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، حيث يلعب المنتخب الوطني في مجابهة جنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساًء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساًء بتوقيت الإمارات.

وكان المنتخب المصر قد تأهل لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط، إثر انتصاره في كل مبارياته السابقة، أما منتخب جنوب إفريقيا فاحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

مباراة مصر وجنوب أفريقيا

يستعد المنتخب الوطني من خلال التمرينات التي تسبق موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا لمباراة أفضل من سابقيها، وذلك في محاولة لتصحيح الأخطاء التي يواجها المنتخب الوطني منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية، وإرضاء الجمهور العريق الذي بات يتسائل عن بداية مباراة مصر اليوم للاطمئنان على حالة فريقه المفضل.

التشكيل المتوقع لمنتخب الفراعنة

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف خط الوسط الدفاعي محمد النني – طارق حامد. خط الوسط الهجومي عبد الله السعيد – محمود تريزيجيه – محمد صلاح خط الهجوم مروان محسن

يحاول كلًا من الفريقين الفوز على نظيره في مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم الذي يدخل المباراة ويعلم مدى صعوبة المهمة ويسعى إلى الصعود للدور التالي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.