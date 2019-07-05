مباراة مصر وجنوب أفريقيا غدا السبت.. الموعد والقنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019

ننشر موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا المقرر لها يوم السبت 6 يوليو 2019 والتي تقام على استاد القاهرة الدولي ومباراة دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ونقدم لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كل أخبار مباراة مصر في دور 16 من بطولة أفريقيا، وأسماء القنوات الناقلة للمقابلة مباشرة على الهواء، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت فرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، هذا ويبحث نجوم المنتخب المصري عن تحقيق الفوز وإسعاد كل الجماهير.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

بخصوص قنوات تذيع مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور 16 للبطولة الأفريقية فسوف تكون المباراة منقولة على قناة bein sports max 1 hd، كما تذيع المباراة قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، منتخب مصر تأهل لدور الستة عشر من أمم أفريقيا بوصفه بطل المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من 3 مباريات، منتخب جنوب أفريقيا تأهل لهذا الدور بوصفه ثالث المجموعة الرابعة بعدما حقق 3 نقاط من فوز وهزيمتين.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

حكم تلك المباراة الهامة سيكون الحكم الدولي الجابوني إيريك أوتوجو كاستان، من الجدير بالذكر أن الفائز بنتيجة تلك المباراة، يتأهل مباشرة إلى دور ربع النهائي، ويقابل في هذا الدور الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون، موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا السبت سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

المؤتمر الصحفي للمباراة

تصريحات أجيري: قال المدير الفني المكسيكي أن مباراة مصر وجنوب أفريقيا ستكون صعبة، ولن تكون سهلة كما يقول البعض، مؤكدا أن صعوبة المباراة تأتي من أنها لابد لها من فائز، مؤكدا أن جنوب أفريقيا منتخب جيد ومنظم، ويمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين في كافة المراكز، وطالب أجيري الجماهير بدعم المنتخب المصري، وأضاف أن المنتخب المصري مستعد تماما للمباراة، ونفى فكرة أن المنتخب يعاني هجوميا.

تصريحات مدرب جنوب أفريقيا:

قلل ستيوارت باكستر من تأثير الجماهير خلال المباراة المرتقبة في دور 16 من كأس الأمم الأفريقية 2019، وقال “أن الدعم الجماهيري ربما يأتي بنتائج عكسية على أصحاب الملعب”، وأضاف أن منتخب مصر ليس محمد صلاح وتريزيجية فقط، لكنة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأضاف “خسارة منتخب جنوب أفريقيا في دور المجموعات لم تكن مستحقة، وخسرنا بهدف أو لعبة واحدة”.