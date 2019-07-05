توقيت مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة | مباريات الدور 16 أمم أفريقيا 2019

يترقب الجماهير المصرية أولى مباريات منتخب مصر بالدور 16 بأمم أفريقيا 2019، حيث يواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا يوم السبت القادم على أرض استاد القاهرة وسط حضور الآلاف من المشجعين والداعمين لمنتخب مصر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، ومن خلال التصريحات الصادرة من الإدارة الفنية أن منتخب جنوب أفريقيا من أقوى المنتخبات ويجب على خافيير الاستعداد على الوجه الأكمل لحسم تلك المباراة لصالح مصر وعدم الاستهانة بنظيره أثناء التدريبات.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا اليوم السبت المقبل على استاد القاهرة، ويأمل جميع المصريين في حصد نقاط تلك المباراة بعد تربعه على عرش المجموعة الأولى بتسعة نقاط كاملين، ولكن وسط تحذيرات المدير الفني الفرنسي لمنتخب المغرب بث القلق والتوتر في نفوس المشجعين خوفا من مستوى لاعبي المنتخب في المباريات السابقة، والذي بدوره لا يفيد مع مستوى منتخب جنوب أفريقيا المنتظر لقاءه بعد غد.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا : سيتم نقل المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

: سيتم نقل المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية. القنوات الناقلة لمباراة مصر : سيتم نقل مباريات أمم أفريقيا 2019 عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضي المجانية، وأيضا عبر تردد قناة بي أن سبورت ماكس إتش دي.

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا 2019

مع بداية المباراة القادمة للمنتخب المصري سيتم نقل جميع أحداث المباراة، وعمل تقرير كتابي بجميع التفاصيل المحققة على أرض الملعب من أهداف وركلات جزاء ونتيجة نهائية و وملخص وتحليل للمباراة، ولكن خلال وقتنا الحالي يمكن لجميع متابعين تخمين نتيجة المباراة عبر التعليقات.

مباريات الدور ال16 أمم أفريقيا 2019

سوف تتفتح مباريات الدور ال16 بمباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة الموافق يوم 5 يوليو والمقرر إقامتها على استاد السلام الدولي ويعقبها مباراة مصر وجنوب أفريقيا ومباراة السنغال وأوغندا، واليوم سوف نتقدم بعرض تقرير مفصل عن مباراة المغرب وبنين بمقال منفصل.