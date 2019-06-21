مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا الموعد النهائي والقنوات المفتوحة والتشكيل المتوقع للفراعنة .. شجع منتخب بلدك الثامنة يامصر

مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا من أهم الأحداث التى يلتفت إليها المصريين حاليًا ويتسائلون عن الموعد النهائي مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم وعن القنوات المفتوحة والتشكيل المتوقع للفراعنة رافعين هتافات شجع منتخب بلدك الثامنة يامصر لاسيما أن جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 تقام على الملاعب المصرية.

وتشمل مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019 أربعة منتخبات هما مصر، زيمبابوي، الكونغو، أوغندا يتم إقامة مبارياتهم أما في ستاد القاهرة أو ستاد 30 يونيو، وتقام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم على ملعب ستاد القاهرة.

الموعد النهائي مباراة مصر ضد زيمبابوي

تقام مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم 21 يونيو 2019 على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفي الساعات القليلة المقبلة يتوافد الجماهير والمشجعين للملعب، رافعين هتافات وتشجيع منتخب الفراعنة الثامنة يامصر.

القنوات المفتوحة لنقل مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يوجد عدد من القنوات المفتوحة لنقل مباراة مصر وزيمبابوي اليوم وكافة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 ومن أشهر القنوات الناقلة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مجموعة قنوات Bein sports الرياضية العملاقة فضلاً عن قناة تايم سبورت time sport المفتوحة على التليفزيون الأرضي والنايل سات، يمكنكم ضبط تردد قناة تايم سبورت time sport عبر نايل سات الصناعي من البيانات التالية:

اسم القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز تايم سبورت نايل سات 11449 أفقي 27500

التشكيل المتوقع للفراعنة

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد المحمدي- باهر المحمدي- أحمد حجازي- أيمن أشرف. خط الوسط: طارق حامد- محمد النني. صناعة اللعب: محمود حسن. تريزيجيه- عبدالله السعيد- محمد صلاح. خط الهجوم: مروان محسن.

ونتابع بشكل لحظي مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 فضلاً عن تغطية شاملة عن جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية.