موعد مباراة مصر وغينيا الودية القادمة والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية مباراة مصر وغينيا مساء يوم الأحد الموافق السادش عشر من يونيو الجاري، في التجربة الودية الثانية والأخيرة للمنتخب المصري قبل خوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستنطلق بداية من يوم الجمعة الحادي والعشرين من يونيو الجاري بجمهورية مصر العربية، في أول مرة تقام فيها البطولة الأفريقية بمشاركة 24 منتخباً من القارة.

وكان المنتخب المصري قد خاض أولى تجاربه الودية مساء يوم الخميس أمام منتخب تنزانيا وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد، في مباراة لن تشهد مشاركة محمد صلاح ومحمد النني في المباراة، حيث تمكن المحمدي من تسجيل هدف المباراة الوحيد، كما أن الاداء لن يرضي جماهير المنتخب المصري.

ومن المتوقع أن يقوم أجيري بوضع اللمسات الأخيرة قبل بداية منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث سيقوم بإشراك محمد صلاح والنني في المباراة القادمة أمام غينيا، والتي من المتوقع أن تشهد التشكيل الذي سيخوض به المنتخب المصري منافسات الكان.

موعد مباراة مصر وغينيا

وسيتم إقامة مباراة مصر وغينيا الودية مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

قناتي أون سبورت وتايم سبورت ستقوما بإذاعة مباراة منتخب مصر القادمة الودية يوم الأحد أمام منتخب غينيا في آخر التجارب الودية للمنتخب المصري قبل منافسات كأس الأمم الأفريقية.