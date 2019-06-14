مباراة مصر وغينيا.. الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة الودية “صلاح يواجه نابي كيتا”

ننشر موعد مباراة مصر وغينيا الودية المقرر لها مساء يوم الأحد 16 يونيو 2019 وتقام المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية وبحضور جماهيري، تلك المباراة ستكون الودية الثانية لمنتخب مصر والأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، حيث نقدم لكم الآن كل أخبار تلك المقابلة الهامة، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة، حيث ستكون المباراة منقولة على قنوات مفتوحة مجانية، ونقدم لكم أيضا موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

مقابلة مصر وغينيا الودية الأحد ستشهد مواجهة خاصة بين نجمي ليفربول، محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونابي كيتا قائد منتخب غينيا، وبالطبع تترقب الجماهير الإنجليزية وجماهير الريدز تلك المواجهة الخاصة بين نجمي النادي، هذا ويذكر أن منتخب مصر تقابل يوم الخميس وديا مع تنزانيا، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 1-0 بهدف أحمد المحمدي، هذا ومن المرتقب أن يبدأ أجيري مباراة غينيا بالتشكيلة الأساسية والتي يعدها لنهائيات أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا الودية

بخصوص قنوات تذيع مباراة مصر وغينيا على الهواء فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة on sport الفضائية المصرية المفتوحة، كما ستكون مباراة مصر الودية القادمة الأحد منقولة على البث الأرضي لقناة تايم سبورت الجديدة، هذا وسوف تقدم كل قناة الأستوديو التحليلي للمباراة، إلى جانب التغطية الشاملة لها، يلعب منتخب مصر ضمن بطولة أفريقيا القادمة ضمن المجموعة الأولى، تلك المجموعة التي تضم منتخبات زيمبابوي وجمهورية الكونغو وأوغندا.

موعد مباراة مصر وغينيا

منتخب غينيا يلعب في البطولة الأفريقية في المجموعة الثانية والتي تقام مبارياتها في الإسكندرية، تلك المجموعة التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا وبورندى ومدغشقر، هذا ومن المرتقب أن يعالج أجيري خلال مباراة غينيا بعض الأخطاء التي وقع فيها المنتخب أمام تنزانيا وتحسين الأداء الهجومي للاعبين، موعد مباراة مصر وغينيا سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

الساعة 7 عصرا بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.