مباراة “مصر و زيمبابوي” … أهم شروط دخول إستاد القاهرة الدولي

في إطار متابعة أهم فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 والتي تستضيفها مصر لهذا العام، اليوم الجمعة الموافق(21/6/2019) سوف تُقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي (مصر-زيمبابوي) في إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى تقام المباراة في أجواء آمنة وممتعة للجمهور وأيضاً للاعبين وحرصاً على سلامة جميع من بداخل إستاد القاهرة، تم وضع بعض الشروط اللازمة لنجاح الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية المصرية والجهات المعنية القائمة علي هذه البطولة و التي يجب مراعاتها قبل دخول إستاد القاهرة اليوم.

وسوف تشمل الخطة الأمنية، جميع الطرق المؤدية للإستاد وصولاً للمدرجات، والتي من خلالها يتم توفير الراحة والانضباط المتكامل للجماهير، وذلك على النحو التالي:

لن يُسمح بدخول الإستاد إلا لحاملي (Fan ID) والتذكرة الخاصين بالمشجع.

تقرر فتح أبواب الإستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً يوم المباراة، علي أن تغلق الأبواب في تمام الساعة 6:30 مساءً، ولن يُسمح بالدخول عقب هذا الموعد.

يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التي يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان، حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض، وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو الغير مبرر سبب لحملها، أو أي أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة، وتتمثل تلك الممنوعات في الآتي:

الأسلحة النارية بكافة أنواعها بما فيها المرخص منها، أو التي يتمتع حاملها من الإعفاء من الترخيص. محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية والشماريخ. الآلات الحادة والمدببة. أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال. المواد سريعة الاشتعال. عبوات الغاز المضغوطة. أقلام الليزر، الصفارات، الإسبراي، البور بانك، علب الكبريت، العصا الخشبية للأعلام، الولاعات، شواحن التليفونات، التليفون المحمول المغلق، زجاجات وعلب المياه الغازية، الأسلاك الكهربائية بجميع أنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء وشرائح لحام الأسلاك.

يُسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون، والأطعمة في أطباق فويل، الهواتف المحمولة المفتوحة.

تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة، وذلك لرصد جميع مظاهر الشغب أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم.

كما تم إعداد منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير وذلك من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات.

تم وضع علامات إرشادية بمنطقة إستاد القاهرة وذلك لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والدخول من وإلى المنطقة، إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة والتي يمكن الاسترشاد من خلالها.

سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم في مواجهة أي إخلال بالأمن والنظام، كذلك تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً على ألعاب نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأي أفعال تؤدي إلى إحداث شغب أو التعدي على المنشآت.

ويُشار إلى أن الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين و الإشراف الكامل على إستاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق كافة عناصر الأمن والأمان، من بينها ما يلي:

الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو (Fan ID) ومطابقتها مع التذكرة، حتى لا يتم تسلل أي شخص غير معروف أو مشكوك في سلوكه أو لا يحمل بطاقة مشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب. الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التي تستخدم في تعكير صفو المباراة. لأول مرة في الملاعب المصرية، الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها في المباريات الرياضية. لأول مرة سيتم تأمين جميع الملاعب التي ستقام عليها البطولة باستخدام طائرات “الدر ونز” ، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الملاعب لمطابقة الوجوه مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو “Fan ID” . لأول مرة في مباريات البطولة، يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الإستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله وحتى خروجه من البوابات المجهزة.

وتهيب وزارة الداخلية المصرية، الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية وبما يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها.