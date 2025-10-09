موعد الأحمر ضد الإمارات.. مباراة منتخب عمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 واللقاء الصعب

نجح المنتخب العماني في الفوز بنقطة ثمينة في مباراته أمام قطر في الدوحة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026 في آسيا، موعد مباراة عمان القادمة سوف تكون ضد المنتخب الإماراتي، بعدها سوف تترقب الجماهير العمانية المباراة الأخيرة في المجموعة بين قطر والإمارات.

موعد مباراة عمان والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم:

تُقام تلك المباراة يوم السبت 9 أكتوبر 2025، تُلعب المباراة على ملعب حمد بن جاسم في الدوحة، وأمسية كروية مرتقبة من كل الجماهير الخليجية والعربية والآسيوية، موعد بداية المباراة في الأوقات التالية:

الساعة 8.15 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

الساعة 9.15 مساء بتوقيت دبي ومسقط.

تكتيك مباراة عمان والإمارات:

هناك معادلة صعبة تنتظر البرتغالي كارلوس كيروش في مباراة عمان والإمارات يوم السبت في تصفيات كأس العالم، فكيروش منضبط دفاعيًا جدًا وهو قادر بالفعل على تحقيق نتيجة التعادل في تلك المباراة بدون أن يدخل مرماه أي هدف، لكن التعادل لن يُفيد المنتخب العماني، وعليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإمارات، لكي يأخذ زمام المبادرة ويضع قدمًا في مونديال أمريكا قبل مباراة الإمارات وقطر الأخيرة، فهل يستطيع كيروش الموازنة بين الهجوم والدفاع في تلك المباراة بدون أن يدخل المرمى العماني أي هدف، حيث يتميز المنتخب الإماراتي بهجوم وأجنحة قادرة على إحراز أي أهداف من نصف الفرص، أي هدف مبكر في مرمى عمان سوف يضع كيروش في موقف صعب، حيث يجب أن يتحول إلى الهجوم، فعندها لن يتخلى تمامًأ كيروش عن تحصين دفاعاته، أي هدف مبكر لعمان سيكون أيضًا صعب على الإمارات التعويض في ظل التنظيم الدفاعي لكيروش.