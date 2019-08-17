“مباراة من نار”.. التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

جماهير الكرة المصرية اليوم على موعد مع “مباراة من نار” بين فريقي الأهلى وبيراميدز فى دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، أهمية المباراة تعود لفوز بيراميدز هذا الموسم على الأهلى مرتين فى الدوري المصري بجانب فوز “الأسيوطي” سابقاً أو “بيراميدز” حالياً على الأهلى فى كأس مصر الموسم الماضى، لذلك فالأهلى يسعى للثأر وبيراميدز يسعى لتأكيد تفوقه على الأهلى.

يدخل بيراميدز مباراة اليوم أمام الأهلى تحت قيادة جديدة حيث تولى الفرنسي سبستيان ديسابر الإدارة الفنية لفريق بيراميدز وحقق الفوز فى أولى مبارايته أمام فريق إيتوال دى كونغو “النجم الكنغولي” فى دور الـ 64 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويسعى اليوم لتأكيد تفوقه على الأهلى لتحقيق بطولة كأس مصر، ويخوض بيراميدز مباراة اليوم أمام الأهلى بالصفقات الجديدة التى تسعى لإثبات وجودها بكل قوة.

وقد استقر الفرنسي سبستيان ديسابر على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلى اليوم والمكون من:-

فى حراسة المرمي أحمد الشناوي، وفى خط الظهر كل من رجب بكار، وعلى جبر، وأحمد أيمن منصور، ومحمد حمدي، أو عبدالله بكري، وفى خط الوسط نبيل عماد دونجا، وإيريك تراوري أو عبدالله السعيد، وفى الهجوم عبده لومالا، وإبراهيم حسن، وأحمد على كامل، أو إسلام عيسي.

أما النادي الأهلى فيخوض مباراة اليوم أمام بيراميدز ولا بديل أمامه سوي الفوز لرد الاعتبار والثأر من هزيمة الكأس الموسم الماضى والدوري هذا الموسم، والمدير الفني للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي يعلم جيداً بأن جماهير الأهلى ومجلس إدارته لن تقبل بالهزيمة من بيراميدز مرة رابعة.

وقد استقر مارتن لاسارتى المدير الفني للأهلى على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم والمكون من:

فى حراسة المرمي محمد الشناوي، وفى خط الظهر على معلول، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وفى خط الوسط حمدى فتحى، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وحسين الشحات، وفى خط الهجوم وليد أزارو.

ويستضيف اليوم ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الستة عشر فى مسابقة كأس مصر لكرة القدم وتنقل المباراة على قنوات أون سبورت عبر البث الفضائى ويسبق المباراة الأستوديو التحليلي، وتنقل قناة تايم سبورت المباراة عبر البث الأرضي.