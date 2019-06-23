مباراة موريتانيا ومالي اليوم في كاس امم افريقيا 2019 : القنوات الناقلة موعد المباراة تقرير كامل

ننشر القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومالي اليوم ضمن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 في كاس افريقيا، وأيضا تقرير كامل عن موعد هذه المباراة التي سوف تجمع المنتخبين في المجموعة الخامسة من البطولة الإفريقية، حيث المنتخب الموريتاني في مشاركته الاولى في الكان يبحث على كتابة التاريخ، ويبحث على تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مباريات كاس افريقيا اليوم، في حين أن المنتخب المالي يبحث على الفوز الأول من أجل المنافسة على التأهل إلى الدور القادم من البطولة والمنافسة على اللقب خصوصا أنه يعتبر من المنتخبات المرشحة للوصول إلى الأدوار النهائية في الكان الإفريقي المقام في جمهورية مصر العربية، وهنا ننشر القنوات الناقلة بالإضافة إلى توقيت و موعد مباراة موريتانيا ومالي اليوم وتقرير عن هذه القمة الإفريقية.

قبل مباراة موريتانيا ومالي اليوم تحدث مدرب المنتخب الموريتاني، الكابتن الفرنسي كورنتان مارتير عن هذه المباراة، وقال أن فريقه إستعد جيدا من أجل المشاركة الأولى له في مباريات كاس افريقيا، وأنه على ثقة كبيرة في جميع اللاعبين الذي يرغبون في كتابة التاريخ وفي تحقيق الفوز الأول لهم في البطولة، وأضاف أن البداية سوف تكون صعبة بسبب مواجهة منتخب قوي مثل المنتخب المالي الذي يتوفر على تجربة إفريقية كبيرة، ولكن لاعبي موريتانيا مستعدون من أجل الفوز ومن أجل النقاط الثلاثة.

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومالي مباشرة

كما هي العادة مع جميع مواعيد مباريات كاس امم افريقيا 2019 في مصر، فإن القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومالي مباشرة، سوف تكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت ماكس القطرية القناة الناقلة لكاس افريقيا في دول شمال إفريقيا وأيضا في دول الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث أعلنت القناة القطرية أن اللقاء سوف يذاع مباشرة من خلال شاشة bein sports max 1 وأيضا قناة max 2، في حين أن معلق مباراة موريتانيا ومالي اليوم سوف يكون هو الكابتن الكبير التونسي رؤوف بن خليف.

موعد مباراة موريتانيا ومالي اليوم

اللجنة المشرفة على برمجة مواعيد مباريات كاس افريقيا اليوم الاثنين، اشارت إلى أن موعد مباراة موريتانيا ومالي اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 سوف يكون على أرضية إستاد السويس الجديد، الملعب الذي سوف يستقبل جميع مباريات المجموعة الخامسة من البطولة، حيث سوف يقوده هذه المباراة الكابتن ندالا نغاميو من دولة جمهورية الكونغو والذي سوف يعلن بداية مشاهدة مباراة مويتانيا ومالي مباشرة في هذه الاوقات :

الساعة 22.00 بتوقيت مصبر

الساعة 00.00 بتوقيت الامارات

الساعة 23.00 بتوقيت السعودية

الساعة 23.00 بتوقيت العراق

الساعة 21.00 بتوقيت المغرب

الساعة 21.00 بتوقيت الجزائر

الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش العالمي

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