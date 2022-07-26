مباراة نيوكاسل وبنفيكا.. تعرف على موعد المقابلة الودية – هل ستكون منقولة على أي قناة؟

يحل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضيفًا على البطل البرتغالي نادي بنفيكا مساء اليوم الثلاثاء في مباراة ودية على كأس إزيبيو، حيث تُقام المباراة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وقد نفذت كل تذاكر تلك المقابلة وسيكون الملعب كامل العدد، نادي نيوكاسل بقيادة المدير الفني الإنجليزي إيدي هاو، يبحث عن تقديم موسم تاريخي هذا العام، وقد دعم الفريق صفوفه بنجوم من الطراز العالمي.

مباراة نيوكاسل وبنفيكا – هل ستكون منقولة على أي قناة؟

بخصوص السؤال الأهم عن القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وبنفيكا مباشرة اليوم، فقد أكدت مصادر مطلعة، أن المباراة غير منقولة على أي قناة عربية، مباراة اليوم هي الرابعة لفريق نيوكاسل ضمن استعداداته لبداية الموسم الكروي الجديد، ومن المرتقب أن يكشف إيدي هاو اليوم عن تشكيله الأساسي الذي سوف يعتمد عليه خلال المباريات الرسمية القادمة.

موعد مباراة نيوكاسل وبنفيكا الودية اليوم

نادي نيوكاسل خاض معسكر تدريبي في النمسا، اختتمه بمواجهة ماينز الألماني وخسر بنتيجة 0-1، وقبلها حقق البطل الإنجليزي الفوز على ميونخ 1860 بنتيجة 3-0، موعد مباراة نيوكاسل وبنفيكا الودية اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 8 مساء بتوقيت لندن.