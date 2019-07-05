مباريات أفريقيا اليوم الجمعة | موعد مقابلة المغرب وبنين ولقاء السنغال وأوغندا “دور 16”

تبدأ اليوم الجمعة، مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة الان بمصر، وتقام اليوم مباراتان، المباراة الأولى تترقبها كل الجماهير العربية، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب بنين، في مباراة تصب معظم الترشيحات فيها لمصلحة المنتخب المغربي، وفي اللقاء الثاني يلتقي منتخب السنغال وأصدقاء سايدو ماني مع منتخب أوغندا العنيد في مواجهة قوية ومرتقبة، يذكر أن الفائز في مقابلة المغرب وبنين، سيقابل في الدور ربع النهائي الفائز بنتيجة مباراة السنغال وأوغندا.

موعد مقابلة المغرب وبنين

تقام تلك المباراة الهامة، اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث من المرتقب أن تشهد المقابلة من المدرجات جماهير مغربية غفيرة، منتخب المغرب تأهل لدور الستة عشر من أمم أفريقيا 2019 بوصفه بطلا للمجموعة الرابعة بعدما فاز بكل مبارياته، منتخب بنين تأهل لهذا الدور ضمن أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثالث، موعد مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة عند الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب.

موعد مباراة السنغال وأوغندا

مباراة هامة وقوية جدا وليست سهلة لأصدقاء سايدو ماني، وتقام تلك المباراة على استاد القاهرة الدولي، منتخب السنغال تأهل لدور الستة عشر من بطولة أفريقيا بوصفه ثاني المجموعة الثالثة خلف منتخب الجزائر، وقد فاز المنتخب السنغالي بدور المجموعات في مباراتين وخسر مباراة، منتخب أوغندا تأهل لهذا الدور بوصفه وصيف المجموعة الأولى خلف مصر، موعد مباراة السنغال وأوغندا سيكون عند الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.